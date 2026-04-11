Христос воскресе! Великден е!

Възкресението на Христа и появата Му сред апостолите. Стенопис от 1290 г. от зографa Мануил Панселинос. Църквата "Протата" в Карея, Света Гора Атон.

Православният свят празнува Великден - Възкресението на Исус Христос на третия ден, след като е разпнат на кръста и погребан.

Пасха е празник на празниците и тържество на тържествата. Възкресение Христово въплъщава основната християнска догма - вярата във възкресението на праведниците в един по-хубав свят, който те ще наследят след земната си смърт и бъдещия Страшен съд.

Камбанен звън от катедралния храм "Св. Александър Невски" и всички църкви из страната в полунощ възвести Възкресението, а вярващите се поздравяват с "Христос воскресе!" и "Воистину воскресе!". Този поздрав християните ще отправят в следващите 40 дни - до Петдесетница.

Из патриаршеското и синодално пасхално послание: "...В смутните времена, в които живеем, чувайки постоянно за войни, смърт, жестокости, неправда, конфликти, които раздират нашия свят, ние имаме една-едничка надежда: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! Ние имаме едно нелъжовно обещание от Самия наш Господ и Спасител Иисус Христос: „Ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света" (Мат. 28:20). Да не се боим. Да стоим прави, бодри, с упование във Възкръсналия Спасител... Благопожелаваме на всички чеда на светата ни Църква в България и извън пределите на нашето Отечество здраве, мир, духовни сили и пасхална радост! Нека да се удостоим и ние, като Христовите апостоли и жените-мироносици, да срещнем Възкръсналия Спасител, да беседваме в молитва с Него, да живеем съединени с Него, да бъдем със своите дела истински свидетели на Неговото преславно и спасително Възкресение!

Благодатта на Възкръсналия от мъртвите наш Господ Иисус Христос, любовта на Бога и Отца, и общението на Пресветия Дух да бъдат с всички нас!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Председател на Св.Синод

† ДАНИИЛ

Патриарх Български и Митрополит Софийски

Членовете на Светия Синод