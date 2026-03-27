Столична община въвежда ограничения в движението в София заради мото сезона

Днес, 09:08
БГНЕС

Заради събитията около началото на новия мото сезон, в София се въвеждат временни промени в организацията на движението. От Столичната община съобщиха, че ограниченията ще обхванат централни булеварди и района на квартал "Бояна" в дните 27 и 28 март, предава БТА.

На 28 март, от 05:00 ч. до 12:00 ч., се забранява престоят и паркирането на паркинга на площад "Княз Александър I". В същия ден, между 09:00 ч. и 12:00 ч., ще бъде спряно влизането на пътни превозни средства по бул. "Цар Освободител" в участъка между булевардите "Княз Александър Дондуков" и "Георги С. Раковски".

Рестрикции се въвеждат и по Околовръстния път. От 14:00 ч. на 27 март до 20:00 ч. на 28 март се затваря локалното платно в участъка между пътен възел "Бояна" и Националния исторически музей. Ограничението важи за всички превозни средства, като в следобедните часове на 28 март то ще обхване и автобусите от обществения транспорт. Допълнително, от 13:00 ч. до 16:30 ч. на 28 март, ще бъде затворено южното платно на Околовръстния път между ул. "Ал. С. Пушкин" и пътен възел "Бояна".

► Автобусна линия № 63, в посока кв. Бояна, ще преминава от бул. "Бр. Бъкстон" надясно по Околовръстен път, наляво по ул. "Ал. С. Пушкин", надясно по ул. "Иваница Данчев" и после ще продължава по маршрута си. В обратна посока маршрутът не се променя.

Във връзка с откриването на мото сезона ще закриват спирки: 1464 НИМ ;  0262 "Гробищен парк Бояна" , както и 1448 "Резиденция Бояна". 

► Автобусна линия № 111 в посока ж.к. "Младост"  ще преминава от бул. "Никола Петков"  надясно по ул. "Ал. С. Пушкин", наляво по ул. "Даскал Ст. Попандреев", надясно по Околовръстен път и после ще продължава по маршрута си. В обратна посока маршрутът не се променя.

Ще бъдат закрити спирки: 0279 "Бул. Ал. Пушкин" ; 1464 НИМ.

► Автобусна линия № 304, в посока НИМ, ще преминава по бул. "България" до автомобилния подлез при ул. "Българска легия", надясно и обръщане на посоката през подлеза, след което обратно по бул. "България" по маршрута двупосочно. Разкрива се временна начална и крайна спирка в правия участък на западното локално платно на подлеза.

Ще бъдат закрити спирки: двупосочна с кодове 0866 и 0868 "кв. Манастирски ливади" ; 2848 "Национална футболна база", както и 1464 НИМ.

