45 бойни пистолета са открити сред смокини на "Капитан Андреево"

Митническите служители на ГКПП "Капитан Андреево" откриха 45 бойни пистолета при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция. Това обявиха от митниците с официално съобщение.

На 15.08.2026 г. около 21:00 ч. на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Водачът – турски гражданин, представя редовни документи за превозваната стока – смокини, от Турция през България за Германия. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура.

При сканирането са установени зони с необичайни плътности. При последвалия физически контрол митническите служители откриват на седем различни места в шофьорската кабина, в предната част и в един от страничните шкафове за съхранение на инструменти на полуремаркето, както и до акумулатора, общо 45 бойни пистолета. Контрабандните огнестрелни оръжия са задържани. По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

За последните три месеца митническите служители са задържали 1640 броя огнестрелни оръжия, както и компоненти за тях, което е пет пъти повече от задържаното общо количество за предходните шест години - от 2020 до 2025 г.

Само преди дни българин беше осъден в Англия на 12 години затвор, след като се опита да внесе контрабандно в страната 54 пистолета и 764 патрона. Мъжът е пътувал с микробус, който е наел в Европа, и с него, използвайки ферибот, е прекосил Ламанша. В момента, в който влиза на пристанището в Дувър, микробусът му е отклонен за проверка и е сканиран.

Първото сканиране показва аномалии в автомобила. Последвала е щателна проверка. Тогава граничните полицаи откриват в две резервни гуми пистолетите Glock. В едната са намерени 24 пистолета, а в другата – 30. На други места в купето са открити и боеприпасите за оръжията.

Мъжът отказва да съдейства на разследващите и да разкрие за кого са били предназначени тези пистолети. Главният разследващ полицай обаче заяви пред съда, че, благодарение на действията на граничната полиция, организирана престъпна група е загубила доверен куриер, какъвто е бил той, както и много голяма сума пари. Причината е, че пистолетите Glock се търгуват на черния пазар на цени между 1000 и 3000 паунда за брой.

Според британската полиция основният трафик на огнестрелни оръжия идва от Източна Европа, включително от България, както и именно през Турция. Затова всички подобни куриери, които идват от този регион или пътуват с документи за самоличност, издадени в двете държави, преминават през много щателни проверки.