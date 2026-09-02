85 000 контрабандни китайски пластири за отслабване са хванати във Варна

Митнически служители от Териториална дирекция Митница Варна задържаха голямо количество контрабандни стоки, сред които 85 000 пластири за отслабване, при проверка на контейнер от Китай, съобщават българските митници.

Контейнерът е пристигнал с морски транспорт и по документи съдържа групажни стоки от Китай, внос за България. След извършен анализ на риска, служители от отдел "Митническо разузнаване и разследване" селектират контейнера за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия инспекторите откриват пакети с недекларирани 85 000 пластири за тяло с гелообразна субстанция и магнит, придружени с 2700 търговски опаковки за тях с надписи за лепенки за отслабване с натурални съставки. В контейнера са открити също 560 контрабандни детски пистолети и лазерни писалки.

Установени са и 300 броя декларирани устройства за управление на видеоигри - джойстик, имитиращи дизайн на световна търговска марка. Контрабандните общо 87 700 пластири и други артикули са задържани и по случая ще бъде образувано административнонаказателно производство. Установените 300 "маркови" джойстици също са иззети в изпълнение на европейски Регламент 608/2013 относно защита на правата върху интелектуалната собственост и за тях ще бъде сезиран притежателят на съответната търговска марка.

Само през последните три месеца митническите служители от ТД Митница Варна са задържали над 165 000 контрабандни артикули при засиления митнически контрол и проверки. Недекларираните стоки са открити предимно в пратки от Китай и Турция, предназначени за българския пазар.