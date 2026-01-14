Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Румъния пропищя от огромна контрабанда на цигари от България

Нелегалният тютюнев внос пробива 500 млн. евро дупка в бюджета на северната ни съседка

Днес, 06:06
Оказва се, че нелегалният внос на тютюневи изделия в Румъния идва основно от България.
Pixabay
Оказва се, че нелегалният внос на тютюневи изделия в Румъния идва основно от България.

Черният пазар на тютюневи изделия в Румъния се разраства, алармира проучване на "Новъл Рисърч". Нелегалните цигари вече достигат 12.6% от цялото потребление, което е печален рекорд за последните шест години.

Контрабандата на стоки за пушачи нанася тежки щети на румънския бюджет - само през миналата година загубата на фискални приходи е надхвърлила 500 млн. евро, съобщава телевизия "Диджи 24". Оказва се, че нелегалният внос идва основно от България.

"От гледна точка на произхода на продуктите първият източник за черния пазар в Румъния остава България с над 30%. Делът на продуктите, идващи от Молдова, е нараснал с 5,4 процентни пункта до 23,8%", посочва генералният директор на "Новъл Рисърч" Мариан Марку, цитиран от Аджерпрес.

Тези данни са впечатляващи, защото в България от години се правят различни проучвания, които твърдят, че у нас контрабандата трайно намалява и делът ѝ сведен до едноцифрен процент. Изглежда, че това се дължи на факта, че е по-изгодно да се продава на черно в страни, където акцизите са по-високи, а ДДС отскоро е с увеличена ставка. По-високото облагане означава, че заобикалянето му носи по-големи печалби на продавачите на черно.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

цигари, контрабанда

Още новини по темата

Цигарите поскъпват догодина заради по-висок акциз
06 Ноем. 2025

24 души са ощетили бюджета с над 30 млн. лв. чрез "китайско карго"
16 Окт. 2025

Синът на прокурор от Бургас е с 2 обвинения за марихуана
16 Септ. 2025

Светкавично вкараха делото за скандалния канал за цигари за милиони
01 Юни 2025

Нелегалните цигари са под процент в Русе и над 25% в Свиленград

20 Май 2025

Борисов: Пеевски ми каза, че няма контрабанден канал
09 Май 2025

Борисов сравни пловдивските полицаи с текезесари
17 Апр. 2025

Митов и Киселова осуетяват изслушванията за скандалите в МВР
16 Апр. 2025

Борисов се обяви за тотална чистка в ОДМВР-Пловдив
10 Апр. 2025

ГЕРБ обърна вота на БСП и саботира изслушване за контрабандата

09 Апр. 2025

Цигарите поскъпват от 1 май заради ново вдигане на акциза
02 Апр. 2025

Цигарите поскъпват с над 2 лв. заради директива на ЕК
08 Март 2025

Ново изследване: Една цигара намалява живота с 20 минути
30 Дек. 2024

Рекордните 125 кг злато задържаха на ГКПП "Капитан Андреево"
13 Септ. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Антикорупционната комисия е твърде скъпа бухалка на стероиди
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?