Синът на прокурор от Бургас е с 2 обвинения за марихуана

От Агенция "Митници" се похвалиха, че са пресекли на най-голямата контрабанда на марихуана на ГКПП "Кап. Андреево" от 15 години насам.

Прокурорският син от Бургас, който беше задържан вчера, вече е с две обвинения, става ясно от съобщение на прокуратурата във Варна, където беше прехвърлено делото. Разследването е за отглеждане на растения от рода на конопа и за държане на марихуана без надлежно разрешително. 31-годишният мъж е задържан за 72 часа, като прокуратурата обясни, че ще иска постоянното му задържане.

В днешното съобщение на държавното обвинение вече не се говори за 50 кг наркотици, за които се разказваше във вчерашната новина на прокуратурата.

31-годишният Н.М. беше задържан вчера след проведена специализирана операция на ГДБОП-Бургас. Неофициално източници от прокуратурата потвърдиха пред "Сега", че става дума за един от тримата синове на бившата шефка на спецпрокуратурата, а сега апелативен прокурор в Бургас, Валентина Маджарова.

В хода на операцията е установено, че в имот, намиращ се в село Драка, община Средец, в оборудвана оранжерия, се отглеждат множество растения от рода на конопа. При извършените претърсвания е намерено и иззето суха тревиста маса, гласи днешното съобщение на прокуратурата.

На 16 септември Н.М. е привлечен в качеството му на обвиняем за две престъпления - отглеждане и държане на марихуана.

"Разследването по досъдебното производство е в начален етап. До момента са извършени множество процесуално-следствени действия - оглед, претърсвания, изземвания, разпити. Предстои извършване на още действия по разследването, в това число и назначаване на ботаническа и физико-химическа експертизи за прецизиране на обвиненията", обяснява прокуратурата.

РЕКОРД Рекордните 740 кг марихуана за над 11,8 млн. лв. бяха открити вчера при проверка на камион на граничния пункт "Капитан Андреево". Това е най-големият улов на Агенция "Митници" (АМ) за тази година. Гигантският контрабанден товар е бил маскиран като... фрезова машина, превозвана от Германия към Турция. Марихуаната - общо 656 вакуумирани пакета, била натъпкана в товарното помещение между челната стена и декларирания товар в 20 картонени кашона и 22 текстилни чанти, обвити с прозрачно и черно фолио. Представители на митниците, МВР и прокуратурата дадоха на съвместен брифинг подробности за залавянето на рекордната пратка. На 11 септември, час преди полунощ, на ГКПП "Кап. Андреево" пристигнала товарна композиция - влекач и полуремарке, с немска регистрация. Шофьорът, турски гражданин, представил документи за превоз на фрезова машина. От отдел „Борба с наркотрафика" в АМ - Бургас се усъмнили и след проверката на документите и измерване на осовото натоварване на превозното средство композицията била претърсена. Така митничарите открили пакетите със зелено вещество. Иван Пасков, зам.-директор на столичната митница, обясни, че вниманието на служителите е било привлечено от факта, че товарът е бил с фирмена, а не с митническа пломба, а освен това камионът е бил с нестандартен размер. Стефан Бакалов, началник на отдел „Борба с наркотрафика", обясни, че 11.8 млн. лева е груба оценка само за целите на разследването, а реално на турския черен пазар стойността на задържаната марихуана е многократно по-висока. Марихуаната е най-често задържаният наркотик на границата с Турция, а сега заловеното количество е най-голямото, откривано на ГКПП "Капитан Андреево" през последните 15 години.