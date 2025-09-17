Прокурорският син, обвинен за марихуаната, остава в ареста

БГНЕС Николай Маджаров беше доведен в Районния съд във Варна, който определи, че той трябва да остане в ареста. Определението може да се обжалва пред окръжните магистрати.

Николай Маджаров, който е син на бившата шефка на спецпрокуратурата Валентина Маджарова (сега тя е апелативен обвинител в Бургас), остава в ареста. Това е определил Районният съд във Варна, предаде БНТ. Маджаров е с две обвинения - за отглеждане и държане на различно количество растения от рода на конопа.

Адвокатът му пледира за по-лека мярка - домашен арест или подписка. Той посочи, че Маджаров не е осъждан, има постоянен адрес и въпреки че има криминални регистрации, е реабилитиран. От прокуратурата пък изтъкнаха богатото криминално минало на 31-годишния мъж. Той е с отнета шофьорска книжка, заради отказ да даде проба за алкохол и наркотици. Маджаров е направил пълни самопризнания и е съдействал на следствието, предава още обществената телевизия.

Вчера заради отвод на всички съдии от Районния съд в Средец Върховният касационен съд нареди 4 производства, свързани с разследването, по което обвинение има синът на прокурорката от Бургас Валентина Маджарова, да се гледат от Районния съд във Варна.

Според сайта на съда в Средец, той се състои от двама магистрати - един председател и един редови съдия. От съобщението на Върховния касационен съд се разбира, че и двамата са си направили отвод от казусите, тъй като били "в близки приятелски и колегиални отношения с майката на Н. М., която е и прокурор в Апелативната прокуратура - Бургас".

Става дума за искания на прокуратурата за различни одобрения от съда. Първото е за одобрение на протокол за претърсване и изземване от 15 септември в къща и прилежащия двор и пристройки в с. Драка, община Средец, област Бургас, собственост на семейството на 31-годишния мъж. Вторият протокол, за който се търси одобрение, е за претърсване на имот на близки на прокурорския син. Третият протокол е за претърсване и изземване от къща в Средец, ползвана от Н. М. Четвъртият протокол е за за оглед на местопроизшествие - тревна площ до къща, обитавана от Н. М.

По същия начин от Средец във Варна беше прехвърлено и делото по мярката за неотклонение на Маджаров.

Всички искания за одобрения на протоколи, както и искането за задържане са внесени в съда в Средец от Районната прокуратура във Варна, където все още изпълняващият функциите на главен прокурор Борислав Сарафов прехвърли разследването срещу прокурорския син.

Във вторник на младия мъж бяха повдигнати две обвинения - за отглеждане на растения от рода на конопа и за държане на марихуана без надлежно разрешително. Във вчерашното съобщение на държавното обвинение вече не се говори за 50 кг наркотици, за които се разказваше предишния ден.

31-годишният Н.М. беше задържан в понеделник след проведена специализирана операция на ГДБОП-Бургас. Неофициално източници от прокуратурата потвърдиха пред "Сега", че става дума за един от тримата синове на бившата шефка на спецпрокуратурата, а сега апелативен прокурор в Бургас, Валентина Маджарова.

В хода на операцията е установено, че в имот, намиращ се в село Драка, община Средец, в оборудвана оранжерия, се отглеждат множество растения от рода на конопа. При извършените претърсвания е намерено и иззето суха тревиста маса, обяснява прокуратурата.