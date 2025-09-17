Прокурор по "Осемте джуджета" изпусна срок да обжалва наказание

Върховният административен съд е прекратил делото, заведено от прокурора Димитър Франтишек Петров срещу дисциплинарното му наказание - намаляване на заплатата с 10% за 6 месеца. Причината е, че Франтишек е изпуснал сроковете за обжалване, разказва "Лекс". Франтишек е сред магистратите, работили и по сагата "Осемте джуджета".

Дисциплинарното производство срещу обвинителя от Софийската градска прокуратура беше образувано миналата година по предложение на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов. Той разпореди проверка на Петров след ареста на телевизионния продуцент Нико Тупарев.

Тупарев беше задържан в края на юни и обвинен за длъжностно присвояване на близо 1.44 млн. лева за случай от 2020 г. Наблюдаващият прокурор се оказа Димитър Франтишек. Съдът освободи Тупарев без мярка, срещу Франтишек започна проверка, а самият той беше командирован в районната прокуратура в Смолян.

Проверени бяха всички неприключили досъдебни производства и преписки, с които прокурорът е бил ангажиран, както и спрените досъдебни производства, които е наблюдавал. Резултатите показаха, че е допуснато неоправдано забавяне на дела, липса на ритмичност и интензивност при извършване на процесуално-следствените действия и на контрол спрямо разследващите органи за законосъобразно и своевременно провеждане на разследването.

Франтишек оспори наказанието, наложено от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет пред съда. Първоначално ВАС остави жалбата без разглеждане, давайки указания да бъде внесена държавната такса и да се представят доказателства, че жалбата е подадена в срок.

Франтишек представя платежно нареждане за таксата и копие от пощенския плик с отбелязана дата на получаване на съобщението за полученото решение на ВСС - 23 юли 2025 г.

От преписката обаче става ясно, че прокурорът е бил уведомен за наказанието на 21 юли. Така излиза, че подавайки жалбата си на 6 август, той е изпуснал 14-дневния срок. Така съдът оставя жалбата без разглеждане и прекратява делото. А Франтишек е обжалвал това разпореждане пред тричленен състав на ВАС.

