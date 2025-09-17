Медия без
Прокурор по "Осемте джуджета" изпусна срок да обжалва наказание

Проверката срещу Димитър Франтишек започна заради делото срещу Нико Тупарев

Днес, 15:44
Прокурор Франтишек
БГНЕС
Прокурор Франтишек

Върховният административен съд е прекратил делото, заведено от прокурора Димитър Франтишек Петров срещу дисциплинарното му наказание - намаляване на заплатата с 10% за 6 месеца. Причината е, че Франтишек е изпуснал сроковете за обжалване, разказва "Лекс". Франтишек е сред магистратите, работили и по сагата "Осемте джуджета".

Дисциплинарното производство срещу обвинителя от Софийската градска прокуратура беше образувано миналата година по предложение на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов. Той разпореди проверка на Петров след ареста на телевизионния продуцент Нико Тупарев.

Тупарев беше задържан в края на юни и обвинен за длъжностно присвояване на близо 1.44 млн. лева за случай от 2020 г. Наблюдаващият прокурор се оказа Димитър Франтишек. Съдът освободи Тупарев без мярка, срещу Франтишек започна проверка, а самият той беше командирован в районната прокуратура в Смолян.

Проверени бяха всички неприключили досъдебни производства и преписки, с които прокурорът е бил ангажиран, както и спрените досъдебни производства, които е наблюдавал. Резултатите показаха, че е допуснато неоправдано забавяне на дела, липса на ритмичност и интензивност при извършване на процесуално-следствените действия и на контрол спрямо разследващите органи за законосъобразно и своевременно провеждане на разследването.

Франтишек оспори наказанието, наложено от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет пред съда. Първоначално ВАС остави жалбата без разглеждане, давайки указания да бъде внесена държавната такса и да се представят доказателства, че жалбата е подадена в срок. 

Франтишек представя платежно нареждане за таксата и копие от пощенския плик с отбелязана дата на получаване на съобщението за полученото решение на ВСС - 23 юли 2025 г.

От преписката обаче става ясно, че прокурорът е бил уведомен за наказанието на 21 юли. Така излиза, че подавайки жалбата си на 6 август, той е изпуснал 14-дневния срок. Така съдът оставя жалбата без разглеждане и прекратява делото. А Франтишек е обжалвал това разпореждане пред тричленен състав на ВАС.

"Осемте джуджета": Прокуратурата е действала като престъпна група
Висшият съдебен съвет, който досега се правеше, че проблемът "Осемте джуджета" не съществува, днес преживява катарзис и по тази тема.
СЕГА
06 Юли 2023

 

Прокурор, проверявал Пеевски, оглави спецпрокуратурата
Шефът на Специализираната прокуратура Димитър Франтишек Петров подаде оставка, която прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие единодушно. Петров, който се задържа на ръководната позиция по-малко от година, остава редови обвинител там.
СЕГА
13 Май 2020

 

Франтишек - път към висшето прокурорско общество
Точно преди да хлопне кепенците за лятната ваканция, прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет гласува важно кадрово решение - Димитър Франтишек Петров да оглави Специализираната прокуратура.
СЕГА
06 Авг. 2019

 

