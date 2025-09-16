Върховният съд прати в Русе "горещо" дело от Разград

Радка Минчева/Разград24/7 Обвиняемият Николай Дюлгеров чака делото си под домашен арест. Той трябваше да се контролира с гривна, но се оказа, че гривните в държавата не стигат.

Делото за катастрофата, при която в началото на юли в Разград загинаха трима души, седящи в заведение, връхлетени от автомобил, ще се гледа в Русе. Това е постановил Върховният касационен съд, установи проверка на "Сега". Жертвите бяха на маса на тротоара. За жестокия инцидент е обвинен 19-годишният Николай Дюлгеров. Прехвърлянето на делото се наложи, след като всички съдии от Окръжния съд в Разград си направиха отвод светкавично след внасянето на делото.

Обвинителният акт беше внесен в съда на 5 септември. Младежът е подсъдим за причиняване на смърт на трима души при управление на моторно превозно средство след превишаване на разрешената скорост в населено място с повече от 40 км/ч.

В официалното съобщение на прокуратурата се обяснява, че са разпитани свидетелите на фаталния инцидент и са изготвени редица експертизи. Ако Дюлгеров бъде признат за виновен, може да получи наказание от 10 до 15 години затвор.

На 6 юли Дюлгеров губи контрол върху колата на баща си, която управлява, и се блъска в масите на заведение, разположени на тротоара. Тримата мъже, седящи на масата - на 64 г., на 62 г. и на 58 г., загиват на място, припомня държавното обвинение. Тестовете за употреба на алкохол и наркотични вещества, направени на място на водача, са отрицателни. Взетите кръвна проба и урина за изготвянето на химичен анализ и експертиза потвърждават факта, че младежът не е употребил алкохол или забранени субстанции, преди да седне зад волана. Авто-техническата експертиза установява, че той се е движил с почти 90 км/ч или с други думи повече от 40 км/ч над позволената в участъка скорост.

Дюлгеров обаче е син на служителка на Окръжния съд в града. Това дава и повод на всички седем окръжни съдии в Разград да се отърват от горещия картоф. В съобщението на съда по темата се казваше, че го правят, "за да се избегнат всякакви съмнения и за да се осигури независим и безпристрастен съд при разглеждане и решаване на делото, както и да се гарантира правото на подсъдимия на непредубеден съд". "Случаят придоби широк обществен отзвук в централни и местни медии и социални мрежи като нееднократно е изразявано съмнение относно безпристрастността на съдебния състав, тъй като подсъдимият е син на служител на съда", се казва още в съобщението.

Това наложи и Върховният касационен съд да определи друг равен по степен съд, който да разгледа процеса.

Русе е избран, защото се намира териториално сравнително близо до Разград и не биха се създали прекомерни затруднения, свързани с призоваването на участниците в наказателното производство и разглеждането на делото, се казва в определението на тримата върховни съдии.