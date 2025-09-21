Мъж влезе с взлом в болница

Мъж е проникнал с взлом в медицински помещения в Многопрофилната болница за активно лечение “Св. Иван Рилски“ в Разград. Инцидентът е станал вчера, полицията е успяла да задържи взломаджията, съобщи директорът на болницата д-р Станимир Георгиев.

Мъжът не е от Разград. Той пристигнал в болницата и е бил прегледан от дежурния лекар. След това вместо да излезе от болницата, той навлязъл във вътрешността на сградата и се качил на последния етаж. С взлом успял да разбие кабинета на Районната лекарска колегия на Българския лекарски съюз в Разград. Влязъл също в терапевтичния кабинет в съседното отделение, където няма дежурни.

След като е задържан е бил направен оглед и на пръв поглед не са установени липси вътре в кабинетите. “В помещенията няма лекарства и скъпо струваща медицинска апаратура. Те са само дежурни кабинети“, заяви д-р Георгиев. По негова информация мъжът в рамките на деня е извършил и други престъпления от подобен характер.

Това е втори подобен случай в рамките на седмица на територията на болницата в Разград. Преди няколко дни граждани, постъпили за преглед в спешното отделение, след агресивно поведение, нанасят удар върху дежурна санитарка в отделението. Почти стигат и до дежурния лекар, но там вече се намесват полицейски служители и за пореден път предотвратяват по-тежък инцидент.