Родилното в Перник отвори отново врати с безплатни прегледи

Днес, 10:30
Отделението по „Акушерство и гинекология“ на МБАЛ "Рахила Ангелова" отново работи от началото на месец август, а заедно с това организира и безплатни гинекологични прегледи. Това става ясно от информация на отделението, публикувана във Facebook.  
Предвидените безплатни прегледи са до края на месеца. Тази седмица те ще бъдат днес - сряда, 13 август и петък, 15 август между 11:00 и 13:00 часа, като желаещите могат да запазят своя част на тел. 0895 761 951.

Отделението затвори врати на 9 юли т.г. поради недостиг на медицински сестри, а работещите в него са надхвърлили 70-годишна възраст. Проблемът стана неспасяем преди няколко месеца, но междувременно с общи усилия бяха осигурени акушерки от столични болници, които работеха на граждански договор. Така се включиха 10 акушерки. Те обаче излязоха в отпуск през юли и така отделението успя да покрие графика си само до 8 юли, а останалите родилки бяха пренасочвани към болници в столицата. 

 

