Дърво падна върху дете във Варна

Дете е с мозъчно сътресение и голям хематом след падане на клон от високо дърво във Варна. За случая съобщи БНР, а инцидентът е станал вечерта на 15 август, Деня на Варна. Мястото - улица "Никола Вапцаров" в широкия център, пред стадион "Тича". Детето - седмокласничка, вървяло с майка си, двете се прибирали от градското тържество в Морската градина. Изведнъж върху момичето се стоварва клон, дълъг над 5 метра. Вървели са много хора, други също е можело да пострадат. Линейка откарва детето в Спешния център, за щастие черепът не е засегнат. В момента момичето е на домашно лечение, а майката смята да съди общината.

Случаят е от район "Приморски", но пък успоредно днес Янислава Шопова, кмет на другия централен район - "Одесос", съобщи, че 250 дървета в поверената ѝ територия са за премахване. Били издадени заповеди, но изсичане щяло да има след като се започне залесяване. Кметството смята да засади 435 нови дървета. В същото време 220 болни и опасни са премахнати в района от началото на настоящия управленски мандат.