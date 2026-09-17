Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Прокуратурата и НАП запорираха коли и шейни по делото "Петрохан"

Държавното обвинение рови в банкови сметки и чака помощ от САЩ за пари в чужда банка

Днес, 11:30
Дружеството от Петрохан е придобило коли, бус, кемпер, мотошейни, дрон
БГНЕС
Дружеството от Петрохан е придобило коли, бус, кемпер, мотошейни, дрон

Прокуратурата и НАП са запорирали автомобили и мотошейни на организацията на Ивайло Калушев - „Национална агенция за контрол на защитените територии“. Това става ясно от официално съобщение на прокуратурата. 

Прокуратурата твърди, че продължавало активното събиране и проверка на доказателства, включително относно движението и произхода на парични средства, както и относно придобито с тях имущество.

В хода на разследването били установени данни за придобиването на моторни превозни средства, като произходът на средствата, използвани за тяхното закупуване, се изяснявал. "По указание на наблюдаващия прокурор са предприети действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от страна на Националната агенция за приходите за установяване на произхода на средства, с които са закупени МПС. Понастоящем върху тях са наложени предварителни обезпечителни мерки", разказват от държавното обвинение.

В хода на това производство били установени банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на САЩ. Затова е изпратено искане за съдействие от американските компетентни власти по линия на международноправното сътрудничество.

По време на брифинга на прокуратурата през март т.г бе обявено, че във връзка с дейността на НПО-то от "Петрохан" - "Национална агенция за контрол на защитените територии", са разпитани свидетели и е била вдигната банкова тайна за 44 сметки.

"Изчакват се резултатите от проверките и назначените ревизии на 5 физически и 7 юридически лица. Правени са дарения към дружеството и към членовете му от длъжности лица. За последните 3-4 години по свидетелски показания са дарени близо 300 000 лева, както и дрон. Най-голямо дарение, пак по свидетелски показания, е в размер на 251 000 лева, които са преведени по лична сметка на Ивайло Иванов", посочи тогава зам. апелативият прокурор Николова.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

прокуратура, Петрохан

Още новини по темата

Росен Йорданов отказа да се оттегли от делото "Петрохан"
17 Септ. 2026

Прокуратурата е приканена да отстрани психолога Росен Йорданов от делото "Петрохан"
16 Септ. 2026

Валерия Велева напусна ИК на Илияна Йотова заради "Петрохан" и калта"
16 Септ. 2026

Радев поиска да се стигне до дъното на скандала "Петрохан"
15 Септ. 2026

Прокуратурата и МВР разказаха "1001 ужасии" за убийствата в "Петрохан"
14 Септ. 2026

Води се разследване и за финансирането на групата от Петрохан
13 Септ. 2026

Демерджиев: Въпросът е можеше ли да бъдат спасени 3 живота в случая "Петрохан"
03 Септ. 2026

Бивша шефка на КЕВР осъди прокуратурата
02 Септ. 2026

Прокуратурата се похвали със 157 страници експертиза за "Петрохан"
28 Авг. 2026

Пиян мъж е хванат да кара по джанти на Околовръстното на София
27 Авг. 2026

Мощният заглушител е бил поставен на джип
24 Авг. 2026

Прокурори и ДАНС разследват лекари и родители за фалшиви ваксинации
23 Авг. 2026

Прокуратурата изведнъж подгони хора от МРРБ и АПИ
20 Авг. 2026

МВР арестува директорка на училище в Пловдив заради поръчка
11 Авг. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки