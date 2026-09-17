Прокуратурата и НАП запорираха коли и шейни по делото "Петрохан"

Прокуратурата и НАП са запорирали автомобили и мотошейни на организацията на Ивайло Калушев - „Национална агенция за контрол на защитените територии“. Това става ясно от официално съобщение на прокуратурата.

Прокуратурата твърди, че продължавало активното събиране и проверка на доказателства, включително относно движението и произхода на парични средства, както и относно придобито с тях имущество.

В хода на разследването били установени данни за придобиването на моторни превозни средства, като произходът на средствата, използвани за тяхното закупуване, се изяснявал. "По указание на наблюдаващия прокурор са предприети действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от страна на Националната агенция за приходите за установяване на произхода на средства, с които са закупени МПС. Понастоящем върху тях са наложени предварителни обезпечителни мерки", разказват от държавното обвинение.

В хода на това производство били установени банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на САЩ. Затова е изпратено искане за съдействие от американските компетентни власти по линия на международноправното сътрудничество.

По време на брифинга на прокуратурата през март т.г бе обявено, че във връзка с дейността на НПО-то от "Петрохан" - "Национална агенция за контрол на защитените територии", са разпитани свидетели и е била вдигната банкова тайна за 44 сметки.

"Изчакват се резултатите от проверките и назначените ревизии на 5 физически и 7 юридически лица. Правени са дарения към дружеството и към членовете му от длъжности лица. За последните 3-4 години по свидетелски показания са дарени близо 300 000 лева, както и дрон. Най-голямо дарение, пак по свидетелски показания, е в размер на 251 000 лева, които са преведени по лична сметка на Ивайло Иванов", посочи тогава зам. апелативият прокурор Николова.