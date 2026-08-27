Пиян мъж е хванат да кара по джанти на Околовръстното на София

Мъж е шофирал автомобил с концентрация на алкохол от 2,79 промила и без гуми в светлата част на деня по натоварен столичен булевард, съобщи говорителят на Софийска районна прокуратура Александра Стефанова. Тя даде брифинг заедно със зам.-началника на Шесто районно управление към Столичната дирекция на МВР комисар Антон Дерменджиев.

По техни данни той първоначално не е спрял на подадения от полицията сигнал, но впоследствие е спрян принудително.

"Автомобилът е бил в абсолютно непригодно състояние - предната и задната броня са били с наранявания. Били са удряни. От двете страни са липсвали две от гумите. Колата е удряна по различни предмети и бордюри", посочи Стефанова.

"Сигналът е бил подаден в 6 РПУ - за автомобил "Алфа Ромео" по Околовръстното в посока бул. България от Ринг мола. Задържан е на бул. "Братя Бъкстон" и Околовръстното. Полицията е избрала по-шиурока част на булеварда заради по-високия трафик, тъй като всичко се случва в светлата част на денонощието. Първоначално е дал проба 2,98 промила, но след това кръвната проба е показала 2,79.

Подобен случай имаше през ноември 2021 г. известният шеф готвач Андре Токев бе заловен да шофира по Околовръстното шосе на София след употреба на алкохол. Пикапът му Mercedes-Benz се е движил със спукани гуми и по джанти по асфалта, преди да аварира.

При проверката на място бяха отчетени 1,9 промила алкохол и 1,7 промила при кръвната проба. На шеф Токев бе наложена ефективна присъда от седем месеца. Освен затвора, на известния готвач му беше отнета шофьорската книжка за срок от година и половина и му беше наложена глоба.