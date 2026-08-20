Прокуратурата изведнъж подгони хора от МРРБ и АПИ

МРРБ Преди дни министрите Шишков и Найденов ходиха при главния прокурор Ваня Стефанова

Прокуратурата изведнъж се закани на хора от МРРБ, АПИ и "Автомагистрали" заради строежа на магистрала "Хемус" и Северната тангента. Това се разбра от официално съобщение на държавното обвинение.

"След извършени проверки по реда на Закона за съдебната власт, Софийска градска прокуратура (СГП) образува две досъдебни производства във връзка с налични достатъчно данни за престъпления, свързани с изграждането на Лот 4 на автомагистрала „Хемус“ и обект „Северна скоростна тангента“", пишат от прокуратурата.

Досъдебното производство, касаещо АМ „Хемус“, е образувано по НК във връзка с данни за неполагане на достатъчни грижи за възложена работа, от което са последвали значителни вреди за дружеството „Автомагистрали” ЕАД.

Другото новообразувано дело е за престъпление по служба – длъжностно престъпление, свързано с изпълнението на служебни задължения при приемането на обекта „Северна скоростна тангента” относно несъответствия между договорената и изпълнена дебелина на асфалтовото покритие и бетоновата стабилизация.

В хода на разследванията следва да бъдат обективно и всестранно изяснени обстоятелствата, свързани с избора на изпълнители и евентуални нарушения при определянето им, законосъобразното разходване на средствата и основателността на извършените плащания.

Ще бъдат проверени и действията и бездействията на длъжностни лица от „Автомагистрали“ ЕАД, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“, които имат отношение към изготвянето на относимата документация, приемането на дейностите, извършването на плащанията и остойностяването на заложените дейности.

Разследванията по двете досъдебни производства са възложени на следователи при Следствения отдел на Софийска градска прокуратура.

Предстоят разпити на множество свидетели, приобщаване и анализиране на цялата относима документация по надлежния ред, както и изготвяне на необходими експертизи.

Само преди дни, регионалният министър Иван Шишков и правосъдният министър Николай Найденов се оказаха в кабинета на главната прокурорка Ваня Стефанова. Това се разбра не от прокуратурата, а от официално съобщение на МРРБ, откъде бе пусната и снимка от визитата. За посещението нямаше никаква предварителна информация, нито предварително уведомяване на медиите.

"Надявам се, че ние, като институции, и прокуратурата сме от една и съща страна – тази, която опазва и защитава обществения интерес.“ С тези думи министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков се обърнал към и. ф. главен прокурор на Република България Ваня Стефанова, твърдеше неговият пресцентър..

Той заедно с министъра на правосъдието Николай Найденов посетили обвинител № 1, за да разговарят с нея по повод адресираните през март 2023 г. сигнали до тогавашния главен прокурор Иван Гешев. Те бяха подадени тогава от арх. Шишков като служебен регионален министър.

В сигналите са посочени нередностите, свързани с раздадените аванси на фирми за изграждане на АМ „Хемус“, включително незаконното строителство на 4-ти лот, Северната скоростна тангента на София, Софийския околовръстен път, участъците 2 и 3 от АМ „Тракия“, както и още няколко обекта, при които са установени нарушения в изпълнението на строителния процес.

Министър Шишков уверил и. ф. главен прокурор, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с подопечните му звена, са на разположение и ще окажат пълно съдействие на разследващите органи.

От няколко дни насам вътрешният министър и премиерът Румен Радев атакуват прокуратурата, че спира разплитането на голямата политическа корупция.

Само часове след срещата на Найденов и Шишков, колегата им вътрешен министър излезе с официална позиция срещу прокуратурата, озаглавена "Бавните действия на българската прокуратура са директен отказ от справедливост".