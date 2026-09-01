Бивша шефка на КЕВР осъди прокуратурата

Бившата шефка на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Светла Тодорова осъди прокуратурата да ѝ плати обезщетение от над 15 000 евро заради незаконно обвинение.

Тодорова беше преследвана от държавното обвинение за длъжностно престъпление през 2017 г. заедно с друг бивш шеф на КЕВР – Ангел Семерджиев. Тогава от прокуратурата съобщиха, че в периода от декември 2014 г. до 1 април 2015 г. Тодорова е инициирала решение, с което са били променени цените за пренос и разпределение на 26 газоразпределителните дружества в страната. Според обвинението тя също така не била изпълнила служебните си задължения, тъй като не е предприела действия по откриване на производство за изменение на цените, припомня "Лекс".

Всеки ден някой осъжда прокуратурата за незаконно обвинение Всеки ден някой осъжда прокуратурата за незаконно обвинение. Това показват данните от последния годишен доклад за работата на държавното обвинение.

През 2020 г. материалите за Тодорова са били отделени в друго дело, а това срещу Семерджиев беше внесено в съда. Година по-късно производството срещу бившата шефка на КЕВР е било прекратено, поради липса на данни за извършено престъпление. Делото срещу Семерджиев беше внесено в закрития вече Специализиран наказателен съд, където той беше оправдан на първа инстанция, а прокуратурата дори не протестира присъдата и тя влезе в сила.

Миналата година Светла Тодорова е завела иск срещу прокуратурата за 100 000 лева по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Прокурор осъди прокуратурата за рекордните 350 000 лв. Прокуратурата трябва да плати 350 000 лв. обезщетение на прокурора от Велинград Асен Василев. Магистратът осъди прокуратурата за незаконно обвинение по Закона за отговорността на държавата (ЗОДОВ). За случая разказа "Лекс". Исковете на Василев са за близо 1 млн. лева.

Тя твърди, че делото срещу нея е било широко отразено, чувствала се унизена и изплашена, било накърнено достойнството ѝ, защото била принудена да се оправдава, че не е извършила престъпление, което влошило отношенията ѝ с колегите, получила и тежки здравословни проблеми.

Показания е дал и съпругът ѝ, който свидетелства, че покрай делото Тодорова много се разстроила, станала раздразнителна, вдигала скандали и плачела. Много страдала от това, че авторитетът ѝ бил разрушен пред съседи и колеги и постоянно била в обяснителен режим, а след това я понижили в длъжност и прекъснала връзки с много познати и колеги. Нейна колежка пък свидетелства, че Тодорова работела в комисията от 20 години и участвала в създаването на регулатора, а новината за повдигнатото обвинение дошла като „бомба“ и повечето хора веднага приели това за равнозначно на виновност, поради което започнали да избягват контакти с нея.

Прокуратурата е осъдена на 150 000 лв. за "разкостен" иззет автомобил Coфийcĸият aпeлaтивeн cъд (САС) ocъди Πрокуратурата (ПPБ) дa зaплaти oбщo нaд 150 000 лв. нa „ΠЛAЗA AУTO 2012" EOOД зa иззeт като веществено доказателство чиcтo нoв aвтoмoбил, въpнaт след 5 години буквално "разкостен" след престой в държавния паркинг, съобщава "ДеФакто".

В решението си Софийският градски съд (СГС) отбелязва, че срещу Тодорова е било повдигнато обвинение за тежко престъпление, свързано с нейната професионална сфера и това води до по-тежки морални вреди и загуба на социален и професионален статус. Съдът отбелязва, че разследването е продължило 4 години и подчертава, че срещу Тодорова никога преди не е водено дело, което също налага по-висок размер на обезщетението. От друга страна обаче, градският съд преценява, че тя е била с най-леката мярка – „подписка“ и делото дори не е стигнало до съд.

Така СГС стига до извод, че справедливото обезщетение за нея е 30 000 лева или стойността им в евро, която е 15 338,76.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд.