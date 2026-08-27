ОБЯВА ОТ "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД

З А Я В Л Е Н И Е
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ЦЕНИ ЗА
ДОСТАВКА НА ВОДА КЪМ ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР
На „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД
На основание чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ и чл. 19 от НРЦВКУ предлагам за одобрение от КЕВР, цени за услугата доставка на друг ВиК оператор за периода от 2027 до 2031г.
|
Цени на ВиК услуги в лв./куб.м
|
2027
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор
|
ВС Кюстендил
|
0,318 лв.
|
0,356 лв.
|
0,392 лв.
|
0,411 лв.
|
0,424 лв.
|
ВС Източно Софийско поле
|
0,024 лв.
|
0,033 лв.
|
0,043 лв.
|
0,054 лв.
|
0,064 лв.
|
ВС Ботевград
|
0,073 лв.
|
0,078 лв.
|
0,083 лв.
|
0,089 лв.
|
0,093 лв.
|
ВС Шумен-Търговище
|
0,039 лв.
|
0,042 лв.
|
0,042 лв.
|
0,044 лв.
|
0,064 лв.
|
ВС Плевен
|
0,102 лв.
|
0,107 лв.
|
0,113 лв.
|
0,119 лв.
|
0,125 лв.
|
ВС Габрово
|
0,244 лв.
|
0,258 лв.
|
0,275 лв.
|
0,288 лв.
|
0,302 лв.
|
ВС Йовковци
|
0,150 лв.
|
0,166 лв.
|
0,182 лв.
|
0,196 лв.
|
0,211 лв.
|
ВС Ловеч
|
0,199 лв.
|
0,207 лв.
|
0,227 лв.
|
0,242 лв.
|
0,262 лв.
|
ВС Долен Дунав
|
0,152 лв.
|
0,153 лв.
|
0,155 лв.
|
0,158 лв.
|
0,160 лв.
|
Цени на ВиК услуги в €/куб.м
|
2027
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор
|
ВС Кюстендил
|
0,163 €
|
0,182 €
|
0,200 €
|
0,210 €
|
0,217 €
|
ВС Източно Софийско поле
|
0,012 €
|
0,017 €
|
0,022 €
|
0,028 €
|
0,033 €
|
ВС Ботевград
|
0,037 €
|
0,040 €
|
0,042 €
|
0,046 €
|
0,048 €
|
ВС Шумен-Търговище
|
0,020 €
|
0,021 €
|
0,021 €
|
0,022 €
|
0,033 €
|
ВС Плевен
|
0,052 €
|
0,055 €
|
0,058 €
|
0,061 €
|
0,064 €
|
ВС Габрово
|
0,125 €
|
0,132 €
|
0,141 €
|
0,147 €
|
0,154 €
|
ВС Йовковци
|
0,077 €
|
0,085 €
|
0,093 €
|
0,100 €
|
0,108 €
|
ВС Ловеч
|
0,102 €
|
0,106 €
|
0,116 €
|
0,124 €
|
0,134 €
|
ВС Долен Дунав
|
0,078 €
|
0,078 €
|
0,079 €
|
0,081 €
|
0,082 €