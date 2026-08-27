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ОБЯВА ОТ "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД

Днес, 11:45
Pixabay

З А Я В Л Е Н И Е

ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ЦЕНИ ЗА

ДОСТАВКА НА ВОДА КЪМ ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

На  „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“  ЕАД

 

На основание чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ и чл. 19 от НРЦВКУ предлагам за одобрение от КЕВР, цени за услугата доставка на друг ВиК оператор за периода от 2027 до 2031г.

 

Цени на ВиК услуги в лв./куб.м

2027

2028

2029

2030

2031

Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор

ВС Кюстендил

0,318 лв.

0,356 лв.

0,392 лв.

0,411 лв.

0,424 лв.

ВС Източно Софийско поле

0,024 лв.

0,033 лв.

0,043 лв.

0,054 лв.

0,064 лв.

ВС Ботевград

0,073 лв.

0,078 лв.

0,083 лв.

0,089 лв.

0,093 лв.

ВС Шумен-Търговище

0,039 лв.

0,042 лв.

0,042 лв.

0,044 лв.

0,064 лв.

ВС Плевен

0,102 лв.

0,107 лв.

0,113 лв.

0,119 лв.

0,125 лв.

ВС Габрово

0,244 лв.

0,258 лв.

0,275 лв.

0,288 лв.

0,302 лв.

ВС Йовковци

0,150 лв.

0,166 лв.

0,182 лв.

0,196 лв.

0,211 лв.

ВС Ловеч

0,199 лв.

0,207 лв.

0,227 лв.

0,242 лв.

0,262 лв.

ВС Долен Дунав

0,152 лв.

0,153 лв.

0,155 лв.

0,158 лв.

0,160 лв.

 

 

Цени на ВиК услуги в €/куб.м

2027

2028

2029

2030

2031

Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор

ВС Кюстендил

0,163 €

0,182 €

0,200 €

0,210 €

0,217 €

ВС Източно Софийско поле

0,012 €

0,017 €

0,022 €

0,028 €

0,033 €

ВС Ботевград

0,037 €

0,040 €

0,042 €

0,046 €

0,048 €

ВС Шумен-Търговище

0,020 €

0,021 €

0,021 €

0,022 €

0,033 €

ВС Плевен

0,052 €

0,055 €

0,058 €

0,061 €

0,064 €

ВС Габрово

0,125 €

0,132 €

0,141 €

0,147 €

0,154 €

ВС Йовковци

0,077 €

0,085 €

0,093 €

0,100 €

0,108 €

ВС Ловеч

0,102 €

0,106 €

0,116 €

0,124 €

0,134 €

ВС Долен Дунав

0,078 €

0,078 €

0,079 €

0,081 €

0,082 €

 

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Ключови думи:

Напоителни системи ЕАД, обява, цена на водата, КЕВР

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