Фирма, свързана с Баневи, ще получи 6 млн. евро от НС

Министерският съвет отпусна вчера 6 млн. евро по бюджета на Народното събрание, за да може парламентът да плати обезщетение на фирма, свързана с Николай и Евгения Баневи. Народното събрание дължи обезщетението, след като заедно с бившата Агенция за приватизация (сега Агенция за публичните предприятия и контрол) бяха осъдени окончателно от "Хелио-тур-с" АД. Делото по Закона за отговорността на държавата започна през 2022 г. и приключи с финален акт на Върховния касационен съд през февруари тази година. Върховните съдии се съгласиха с решението на апелативните, които пък потвърдиха отсъждането на Софийския градски съд.

Размерът на обезщетението, дължимо от Народното събрание, е 2 452 201 евро, като законната лихва за периода от 16.05.2013 г. до 31.08.2026 г. е в размер на 3 522 155 евро. "Натрупването на законната лихва по задължението с всеки изминал ден, води до неотложна необходимост Народното събрание да осигури и да изплати дължимото присъдено обезщетение", съобщи правителствената пресслужба.

"Хелио-тур-с" АД осъди Народното събрание и Агенцията за приватизация за 9 592 180 лв., които вървят и огромните лихви. Агенцията пък трябва да плати на дружеството 327 190 лв., плюс лихви.

Делото по Закона за отговорността на държавата е заради действал с години закон, който противоречи на правото на Европейския съюз. Става дума за отменения едва през 2015 г. текст от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, който даваше възможност на държавата чрез агенцията за приватизация да учреди законна ипотека върху имуществото на приватизираното дружество за неизпълнени задължения на купувача по приватизационен договор.

Дружеството съди Народното събрание и АППК, тъй като е загубило крайбрежни имоти - върху тях са вписани ипотеки, с които е трябвало да бъдат удовлетворени задължения на друго дружество - "Хелио". Градският съд следва практиката на върховния, която е твърда през годините - няма как трето лице да носи отговорност за чужди дългове, освен ако предварително не е дало съгласие за това.

Ипотекираните имоти вследствие са продадени от частен съдебен изпълнител чрез принудително изпълнение на сериозно занижени цени.

Съдът приема, че парламентът и АППК са допуснали достатъчно съществено нарушение на правото на ЕС, което е довело до нанасяне ни имуществени вреди на "Хелио-тур-с" АД. Народното събрание не е отменило разпоредбата непосредствено след присъединяване на страната ни към ЕС и нормата е била прилагана от АППК.

Единият имот е от 63 194 кв. м и се намира в Черноморец, м. "Аклади чеири". Другият е от 1583 кв. м и е в Созопол, м. "Ликовуня". Имотът в Созопол е продаден за 77 777 лв., а този в Черноморец - за 1,7 млн. лв. Пазарната им цена към онзи момент е над 9 млн. лв., установява тройната съдебна експертиза.

"Вредата на неправомерно отстранения от имота му собственик, който е изгубил правото на собственост, е съизмерима с пазарната цена на такъв имот към момента на загубване на собствеността", обяснява съдът.