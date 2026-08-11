МВР арестува директорка на училище в Пловдив заради поръчка

Окръжна прокуратура – Пловдив е образувала досъдебно производство за длъжностно престъпление срещу директорката на СУ "Найден Геров" във връзка с предполагаеми нарушения при възлагането на обществени поръчки за ремонтни дейности в училището, съобщава БНР.

Според държавното обвинение разследването е за нарушения на Закона за обществените поръчки при сключването на четири договора с частни фирми през 2025 г. Общата стойност на контрактите надхвърля 330 000 лв.

По случая работят служители на отдел "Икономическа полиция" към ОД на МВР – Пловдив. На 10 август са извършени претърсвания в кабинета на директорката и в дома ѝ, откъдето са иззети документи и други доказателства, свързани с разследването.

Днес предстои на директорката да бъде повдигнато обвинение по Наказателния кодекс за длъжностно престъпление. Наблюдаващият прокурор Тодор Павлов е определил мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 10 000 евро.

От прокуратурата съобщиха още, че тя е била задържана за срок до 24 часа по Закона за МВР.

Разследването по случая продължава