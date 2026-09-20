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Борислав Сандов отрече да е обвинен по случая "Петрохан"

Според екоминистъра от кабинета "Петков" става въпрос за активно мероприятие

Днес, 10:00
Борислав Снадов
Блумбърг
Борислав Снадов

Бившият министър на околната среда и водите  от кабинета "Петков" Борислав Сандов отрече да му е повдигнато обвинение по случая "Петрохан". По думите му няма връчена призовка и не е бил разпитван в качеството на обвиняем.

"Не съм обвинен. За да има обвинение, трябва да бъде връчена призовка. Такава няма връчена", заяви Сандов по Би Ти Ви. В петък стана ясно, че Софийската градска прокуратура е образувала производство срещу Сандов за длъжностно престъпление. "Обвинението е за действия, извършени на 08.02.2022 г., когато обвиняемият е заемал длъжността министър на околната среда и водите. Според събраните по досъдебното производство доказателства той е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството на околната среда и водите и неправителствената  организация "Национална агенция за контрол на защитените територии", се казва в съобщението на прокуратурата. В него не се споменава директно името на Сандов. НАКЗТ пък е организацията на Ивайло Калушев.

По думите на бившия министър случаят със споразумението, за което прокуратурата съобщава, е отделен от трагедията "Петрохан - Околчица". "Това не е по случая "Петрохан - Околчица". Това е съвсем паралелен процес, който умишлено се пришива и се добавя сега, за да се даде политическа окраска", заяви бившият министър. Сандов посочи, че за въпросното рамково споразумение е дал сведения още през 2022 г. Той каза, че тогава е бил разпитан от МВР, а преписката впоследствие е била изпратена на прокуратурата.

"Прокуратурата не е направила нищо оттогава. Според мен, защото няма основания", каза той. По думите му преди два-три месеца отново е бил разпитан, този път от прокуратурата, но като свидетел. "Не би трябвало да ми се повдига обвинение на база на този разпит, защото там бях привлечен да дам сведения като свидетел. Ако този министър, неизвестен в прессъобщението на прокуратурата, съм аз, то не съм разпитван в това качество", каза Сандов. Той заяви, че според него сега се прави "опит за тотално изместване на фокуса". 

В същото време партията "Зелено движение" застана зад бившия екоминистър, като призова за дарения, за да му бъде осигурена необходимата правна и юридическа подкрепа.

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Петрохан, Борислав Сандов

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