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Делото ''Петрохан'' няма да влезе в съда

Днес, 10:09
МП

Досъдебното производство за смъртта на 6 души от аферата "Петрохан" вероятно ще бъде прекратено, заяви правосъдният министър Николай Найденов пред Нова тв. "Извършителят не е сред живите, няма срещу кого да се образува дело и то няма да влезе в съд. По какъв друг начин да се разкаже цялата история в цялата ѝ ужасност, без да се представи експертизата и данните от нея?", заяви Найденов.

Министърът обаче подчерта, че по случая ще се образуват други дела. "Това е едно от големите престъпления на годината, но и може би на десетилетието. Редно е да си зададем въпроса - след като получихме някакъв отговор кой е извършителят, да видим кой стои зад тази организация, кой я е финансирал и дали зад това престъпление не се крият и други престъпления. Така че отговорите според мен тепърва предстоят", каза още Найденов.  "Доколкото беше споделено на брифинга на прокуратурата и МВР, води се досъдебно производство именно за начините, по които тази организация се е финансирала. Не бих се учудил, ако зад това престъпление стоят и други престъпления, свързани с финансовата система. Оттам са минали немалко количество средства и е необяснимо с какъв мотив тези средства са били превеждани на тази организация", посочи той.

За пресконференцията, която беше дадена от прокуратурата и МВР, правосъдният министър заяви: "Дълго време и съвсем не без основание прокуратурата получаваше обвинения, че работи тайно и не дава информация за хода на досъдебните производства, които се водят при нея. Сега го направи. Може би не го направи по най-подходящия начин, но не бих я критикувал за това предвид сериозността на изнесените данни".

"Експертизите съдържат лични данни на деца и на хората, които са участвали в това престъпление. Това, че е допуснато те да изтекат и някой да ги публикува без заличаване на личните данни, е въпрос, който трябва да зададете към тези, които са ги публикували. Не знам как се е случило това. Има институции, в чийто мандат влиза контролът върху изтичането на подобен вид лични данни и ако има нарушения, те следва да ги установят и да ги санкционират", коментира Найденов.

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