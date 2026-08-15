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Украински "Фламинго" удариха ключови военни предприятия в Самара

Днес, 09:06
Гъст дим се издига над Самара
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Гъст дим се издига над Самара

Украйна атакува с ракети "Фламинго" ключови предприятия в Самара. Едното е държавният научно-производствен ракетно космически център "Прогрес". Това е едно от водещите ракетно-космически предприятия в Русия и влиза в състава на "Роскосмос". От 1994 г. се занимава с разработка и изпитания на космически ракети носители от серията "Союз-2" и космически апарати.

Другото е "Авиакор-авиационен завод", което е едно от крупните руски авиостроителни предприятия, специализирано в строителството на самолети, ремонт и обслужване на различни видове въздушни съдове. Двете предприятия се намират едно до друго, а взривът е на промишлена площадка между тях, показва OSINT-анализът на ASTRA. Анализаторите смятат, че е поразен "Прогрес".

По данни на кмета на Самара Иван Носков, в резултат на ударите има пострадали и е повредена промишлената инфраструктура. Губернаторът на областта Вячеслав Федоришчев също потвърди, че Украйна е нанесла ракетен удар по промишлено предприятие, но не спомена кое е то.

 

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Ключови думи:

украински удари по руска територия

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