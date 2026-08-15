Украински "Фламинго" удариха ключови военни предприятия в Самара

Украйна атакува с ракети "Фламинго" ключови предприятия в Самара. Едното е държавният научно-производствен ракетно космически център "Прогрес". Това е едно от водещите ракетно-космически предприятия в Русия и влиза в състава на "Роскосмос". От 1994 г. се занимава с разработка и изпитания на космически ракети носители от серията "Союз-2" и космически апарати.
Другото е "Авиакор-авиационен завод", което е едно от крупните руски авиостроителни предприятия, специализирано в строителството на самолети, ремонт и обслужване на различни видове въздушни съдове. Двете предприятия се намират едно до друго, а взривът е на промишлена площадка между тях, показва OSINT-анализът на ASTRA. Анализаторите смятат, че е поразен "Прогрес".
По данни на кмета на Самара Иван Носков, в резултат на ударите има пострадали и е повредена промишлената инфраструктура. Губернаторът на областта Вячеслав Федоришчев също потвърди, че Украйна е нанесла ракетен удар по промишлено предприятие, но не спомена кое е то.
⚡️🚀BREAKING: Ukrainian FP-5 Flamingo cruise missiles struck Russia’s JSC Rocket and Space Centre Progress in Samara, around 920 km from the front line.— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) 15 август 2026 г.
Progress is one of Russia’s key rocket and spacecraft manufacturers and the main production site for Soyuz-2 launch vehicles,… pic.twitter.com/yv5oerkXxU