Украйна проведе тройна комбинирана атака срещу Новоросийск

За първи път Украйна проведе тройна комбинирана атака срещу руско пристанище - Новоросийск, с ракети, въздушни и морски дронове. При нея бяха поразени фрегатите „Адмирал Есен“ и „Адмирал Макаров“, голям десантен кораб, корвета и други плавателни съдове.
“Снощи нашите отбранителни сили проведоха уникална операция за удар по военноморската база в Новоросийск - последната основна крепост на руския флот в Черно море, разположена на повече от 300 километра от фронтовата линия”, написа украинският президент Володимир Зеленски в социалните мрежи. Той уточни, че в операцията са участвали дронове „Паляница“, ракети „Нептун“ и военноморски безпилотни системи. Според украинския президент са потвърдени и удари по позиции на руската противовъздушна отбрана, кейове и пристанищна инфраструктура.
В порту Новороссийска поражены сразу три российских военных корабля:— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) 12 август 2026 г.
фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» — предположительно в районе пусковых установок «Калибров».
Также могли пострадать тральщик, патрульный и разведывательный корабли и опытное судно «Виктор Чероков». pic.twitter.com/V2G5OAtrFE
“Ще насърчим Русия към мир и чрез по-нататъшно прилагане на нашите дългосрочни и средносрочни санкции. Днес, заедно с министъра на отбраната, главнокомандващия на въоръжените сили на Украйна, командващия ДГС на въоръжените сили на Украйна и представители на Службата за сигурност на Украйна, определихме приоритетите за близкото бъдеще”, добавя Зеленски.
Another angle pic.twitter.com/ute6cifXdj— Exilenova+ (@Exilenova_plus) 12 август 2026 г.
Преди това украински канали за наблюдение съобщиха за пожар близо до пристанището на Новоросийск. Губернаторът на Краснодарски край Вениамин Кондратиев съобщи, че няколко града в региона, включително Новоросийск, са били подложени на украинска атака в сряда вечерта.
“Ройтерс”, позовавайки се на източник от индустрията, съобщи, че зърненият терминал в Новоросийск е преустановил дейността си след удар с украински дрон.
Война сделала круг и наконец вернулась в Новороссийск. pic.twitter.com/tMdUGTZJBP— восхищённый болгарин™ (@dedzaebal) 12 август 2026 г.