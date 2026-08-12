Украйна проведе тройна комбинирана атака срещу Новоросийск

За първи път Украйна проведе тройна комбинирана атака срещу руско пристанище - Новоросийск, с ракети, въздушни и морски дронове. При нея бяха поразени фрегатите „Адмирал Есен“ и „Адмирал Макаров“, голям десантен кораб, корвета и други плавателни съдове.

“Снощи нашите отбранителни сили проведоха уникална операция за удар по военноморската база в Новоросийск - последната основна крепост на руския флот в Черно море, разположена на повече от 300 километра от фронтовата линия”, написа украинският президент Володимир Зеленски в социалните мрежи. Той уточни, че в операцията са участвали дронове „Паляница“, ракети „Нептун“ и военноморски безпилотни системи. Според украинския президент са потвърдени и удари по позиции на руската противовъздушна отбрана, кейове и пристанищна инфраструктура.

В порту Новороссийска поражены сразу три российских военных корабля:

фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» — предположительно в районе пусковых установок «Калибров».



Также могли пострадать тральщик, патрульный и разведывательный корабли и опытное судно «Виктор Чероков». pic.twitter.com/V2G5OAtrFE — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) 12 август 2026 г.

“Ще насърчим Русия към мир и чрез по-нататъшно прилагане на нашите дългосрочни и средносрочни санкции. Днес, заедно с министъра на отбраната, главнокомандващия на въоръжените сили на Украйна, командващия ДГС на въоръжените сили на Украйна и представители на Службата за сигурност на Украйна, определихме приоритетите за близкото бъдеще”, добавя Зеленски.

Преди това украински канали за наблюдение съобщиха за пожар близо до пристанището на Новоросийск. Губернаторът на Краснодарски край Вениамин Кондратиев съобщи, че няколко града в региона, включително Новоросийск, са били подложени на украинска атака в сряда вечерта.

“Ройтерс”, позовавайки се на източник от индустрията, съобщи, че зърненият терминал в Новоросийск е преустановил дейността си след удар с украински дрон.