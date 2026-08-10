13 души загинаха при украинска атака срещу заводи в Татарстан

Татарстан бе подложен на една от най-смъртоносните въздушни атаки срещу руски региона от началото на войната срещу Украйна.

13 души загинаха, а поне 70 са пострадали при атака на украински дронове в Нижнекамск, съобщи пресслужбата на президента на Татарстан. Оттам не уточняват кои точно предприятия и сгради са атакувани и повредени.

Телеграм каналът ASTRA анализира видеата и стигна до извода, че вероятно е атакуван "Нижнекамскнефтехим". На кадрите се вижда пожар и гъст дим над промишлената зона. Украинският Генерален щаб съобщи, че са поразени два нефтопреработващи завода в Русия : НПЗ «Танеко» в Нижнекамск и Илският НПЗ в Краснодарския край.

"Нижнекамскнефтехим" влиза в холдинга СИБУР и е едно от най-големите нефтохимически предприятия в Европа. То произвежда каучук, пластмаса, етилен и друга продукция. Предприятието влиза в топ 10 на най-големите световни производители на синтетичен каучук.

В промишлената зона на Нижнекамск са разположени още нефтопреработващите предприятия ТАНЕКО и ТАИФ-НК, които редовно са подложени на атаки. През юни украински дронове удариха двете предприятия. През юли дрон падна на територията на ТАИФ-НК.

Нощната атака на ВСУ бе насочена не само към Татарстан. Руското министерство на отбраната обяви, че е свалило 456 дрона над 16 региона на Русия и анексирания Крим.