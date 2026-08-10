Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

13 души загинаха при украинска атака срещу заводи в Татарстан

10 Авг. 2026
Гъст дим се издига над промишлената зона в Нижнекамск
Телеграм
Гъст дим се издига над промишлената зона в Нижнекамск

Татарстан бе подложен на една от най-смъртоносните въздушни атаки срещу руски региона от началото на войната срещу Украйна.

13 души загинаха, а поне 70 са пострадали при атака на украински дронове в Нижнекамск, съобщи пресслужбата на президента на Татарстан. Оттам не уточняват кои точно предприятия и сгради са атакувани и повредени.

Телеграм каналът ASTRA анализира видеата и стигна до извода, че вероятно е атакуван "Нижнекамскнефтехим". На кадрите се вижда пожар и гъст дим над промишлената зона. Украинският Генерален щаб съобщи, че са поразени два нефтопреработващи завода в Русия : НПЗ «Танеко» в Нижнекамск и Илският НПЗ в Краснодарския край.

"Нижнекамскнефтехим" влиза в холдинга СИБУР и е едно от най-големите нефтохимически предприятия в Европа. То произвежда каучук, пластмаса, етилен и друга продукция. Предприятието влиза в топ 10 на най-големите световни производители на синтетичен каучук.

В промишлената зона на Нижнекамск са разположени още нефтопреработващите предприятия ТАНЕКО и ТАИФ-НК, които редовно са подложени на атаки. През юни украински дронове удариха двете предприятия. През юли дрон падна на територията на ТАИФ-НК.

Нощната атака на ВСУ бе насочена не само към Татарстан. Руското министерство на отбраната обяви, че е свалило 456 дрона над 16 региона на Русия и анексирания Крим.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

украински удари по руска територия

Още новини по темата

Московска област бе подложена на най-смъртоносната атака с дронове

04 Авг. 2026

Украйна нанесе комбиниран удар по Рязан
29 Юли 2026

Украйна порази големи логистични складове край Петербург
24 Юли 2026

Украински дронове атакуваха масирано Московска област
20 Юли 2026

Украйна удари нова рафинерия, четири ферибота и 10 танкера
13 Юли 2026

Украйна е атакувала Русия с 64 000 дрона за 6 месеца
01 Юли 2026

Севастопол: Живеем под обсада!
25 Юни 2026

ВСУ поразиха завод за хелий и газов комплекс в Оренбург
24 Юни 2026

ВСУ удари центъра "Дубна" и ключов завод за полупроводници
22 Юни 2026

Украйна удари Москва
18 Юни 2026

Украйна нанесе мощни удари в дълбокия руски тил
10 Юни 2026

Украйна удари ключова база на руския военноморски флот
06 Юни 2026

Украйна атакува петролен комплекс в Санкт Петербург

03 Юни 2026

Москва се опаса с още над 40 кули с ПВО
06 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завоят на ПБ към 2021 г. не замества липсващата изборна реформа
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки