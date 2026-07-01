През 2026 г. Украйна засили рязко производството на дронове, и то от най-различен вид. Някои от тях преодоляват почти 2000 км. ЕС отпусна на страната над 3 милиарда евро, за да засили производството на безпилотници

През първите шест месеца на 2026 г. руските средства за противовъздушна отбрана (ПВО) са свалили над територията на Русия и окупираните украински територии най-малко 63 933 украински безпилотни летателни апарата, изчислява РИА „Новости“ въз основа на данни на руското министерство на отбраната.

Половината от всички унищожени дронове са били свалени през май и юни, когато са прехванати съответно 14 195 и 17 832 апарата. За сравнение, през януари и февруари броят на свалените безпилотници не е надхвърлял 6000 месечно.

Най-големият брой прехванати дронове за едно денонощие е регистриран на 17 май – 1054. В челната петица по най-много свалени безпилотници за ден влизат още: 18 юни – 992; 30 юни – 927; 6 юни – 911; 23 май – 800.

По-рано вестник „Комерсант“ изчисли, че през 2026 г. най-често на атаки с украински дронове са били подложени Белгородска, Курска и Брянска област, както и анексираният Крим. В първата десетка по брой атаки влизат още Московският регион, Ростовска област и Краснодарският край.

Освен това над 400 безпилотни апарата са били унищожени над акваториите на Черно и Азовско море. Според оценката на изданието, руската противовъздушна отбрана е сваляла средно по 223 украински дрона на ден.