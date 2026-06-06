Путин отказа среща на Зеленски

Руският президент Владимир Путин отказа срещата за приключване на войната, предложена в отворено писмо от украинския президент Володимир Зеленски.

Путин нарече писмото на Зеленски „лист хартия с елементи на грубост“ и заяви, че не вижда смисъл в лична среща с украинския президент на този етап.

„Никога не съм отказвал да се срещна със Зеленски. Но не искам да преливам от пусто в празно“, каза той в отговор на въпрос на Международния икономически форум в Санкт Петербург. Според Путин среща на върха може да има смисъл само след като бъдат постигнати конкретни споразумения, докато сега, според него, Киев се нуждае от нея преди всичко, за да спре настъплението на руските войски. Всъщност руските войски в момента отстъпват окупирани територии.

Освен това той отново заговори за легитимността на украинския президент, заявявайки, че Зеленски трябва „да не се страхува да се кандидатира за поста и да действа в рамките на основния закон“. Според Путин, оставането на президент без избори е „узурпация на властта“. Изборите в Украйна са невъзможни поради военното положение. А Путин специално промени руската Конституция, за да остане на власт.

Путин разказа за обаждане от руски бизнесмен в средата на май, който уж го е информирал за покана да посети Киев. Путин не посочи името на бизнесмена, но отбеляза, че го познава отдавна.

Според Путин, на 21 май бизнесменът е посетил Киев и се е срещнал с Володимир Зеленски в резиденцията му. След това се е обадил на руския президент и е предал молбата на украинския президент за среща за разговори. На следващия ден обаче украинските въоръжени сили са ударили общежитие в Старобилск. След това самият Путин се е обадил на стария си познат и е попитал: „Какво беше това?“ Бизнесменът, според Путин, е обещал да зададе този въпрос в Киев, но те никога повече не са разговаряли.

Коментирайки въпроса за международните гаранции за евентуални споразумения между Русия и Украйна, Путин заяви, че гарантите „никога не са излишни“, но изрази недоумение, че Киев уж не възприема президента на САЩ Доналд Тръмп като такъв. Той също така каза, че Тръмп „се е занимавал с възпитанието на Зеленски пред очите на целия свят“, но добави, че американският президент „все още има работа за вършене“. Путин има предвид скандалът при първата среща на Зеленски с Тръмп в Белия дом.

В заключение на речта си Путин се обърна към руските военни, казвайки: „Другари войници и моряци, старшини и подофицери, генерали. Цялата страна ви наблюдава и се надява на вас. Продължавайте да работите, братя!“

На 4 юни Зеленски публикува отворено писмо до Путин, предлагайки директни преговори между Русия и Украйна. Украинският президент предложи да се организира лична среща между лидерите в неутрална страна и да се обяви пълно прекратяване на огъня по фронтовата линия по време на преговорите. Той заяви готовността си за размяна на пленници „всички за всички“ и призова Путин да сложи край на войната.

В писмото Зеленски остро критикува руското ръководство, като обвини Путин в войната, загубите на руската армия, международната изолация на Русия и икономическите последици от конфликта. Украинският президент заяви, че Украйна ще запази независимостта си, а фронтовата линия трябва да стане отправна точка за дипломатическо уреждане.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че отговорът на руския лидер Владимир Путин на отвореното му писмо за пореден път демонстрира, че Русия не иска да сложи край на войната. Украинският лидер нарече самия отговор „слаб“.

“За съжаление, руската страна отново избира войната – всички чуха днешния отговор. Слаб отговор. Те просто не искат да слагат край на войната. Мисля, че мнозина по света бяха разочаровани от този отговор“, написа Зеленски в социалните мрежи.

“Той не иска да променя нищо и отказва да признае, че войната му радва само него и тези, които печелят пари от нея – всички днес бяха много усмихнати. Това означава, че Русия трябва да има по-малко пари, а натискът върху Русия трябва да се увеличи. Благодаря на всички, които ни помагат! Благодаря на всички, които са с Украйна, които искат истински мир“, пише Зеленски. И добави, че е одобрил нови удари по руска територия.