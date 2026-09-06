Путин не е показал готовност за компромиси пред Уиткоф и Къшнър

Владимир Путин увери Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, че целите на Русия в Украйна са „постижими“, и заяви, че е необходимо „да бъдат отстранени първопричините за конфликта“. По този начин руският президент не демонстрира готовност за компромиси. За срещата с американските пратеници Путин избра необичайно място - Големия кремълски дворец, който се използва предимно за тържествени мероприятия, коментира каналът "Агенцията".

Предишните срещи се провеждаха в Представителния кабинет на Сенатския дворец - основната работна резиденция на руския президент в Кремъл, този път преговорите се състояха в Червената гостна на Големия кремълски дворец. Самият Голям кремълски дворец е преди всичко представителна резиденция; в него се намират Андреевската, Александровската, Георгиевската, Владимирската и Екатерининската зала.

Изборът на мястото вероятно е трябвало да подчертае значението, което Кремъл е отдавал на срещата. Както обясни ТАСС, Червената гостна „по традиция се смята за разкошно, но по-малко тържествено място за приеми от Зелената гостна“ (която също се намира в Големия кремълски дворец). „Зелената гостна се използва по време на протоколни двустранни срещи с държавни ръководители, пристигнали в Москва на официално или държавно посещение“, пише държавната агенция.

Втората разлика спрямо предишните срещи беше, че Кремъл публикува почти седемминутен откъс от началото на преговорите. При предишните срещи пресслужбата на президента обикновено публикуваше фрагменти с продължителност около минута. В публикувания откъс Путин говори за ръководството на Украйна изцяло неутрално: „украинската страна“, „украинските власти“.

От публикувания откъс стана ясно, че Путин е обяснил на американската делегация защо Русия не се е съгласила на общо прекратяване на огъня, предложено от Киев. Според версията на руския лидер Русия е изпълнила молбата, която е получила по официалните канали. От думите на Путин следва, че призивът за по-широко примирие е дошъл извън тези канали: „Украинските власти публикуваха своя призив за по-широко тридневно примирие, но ние никога не сме се договаряли с тях за това“.

Помощникът на руския президент Владимир Путин - Юрий Ушаков, разказа за съдържанието на закритата част от преговорите със специалните представители на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Срещата продължи вчера 3 часа.

По думите му срещата е била „съдържателна, конструктивна и откровена“. Руската страна е изложила своята оценка за ситуацията на фронта и отново е заявила необходимостта от отстраняване на „първопричините за конфликта“.

По думите на Ушаков Путин е потвърдил готовността си да продължи заедно със САЩ търсенето на дипломатическо решение.

Ушаков съобщи, че Уиткоф и Къшнър са представили „редица съображения“ относно възможните начини за прекратяване на войната. Той не разкри подробности за тези предложения. Според помощника на Путин американските представители възнамеряват да използват оценките, получени в Москва, по време на преговорите в Киев днес. Освен войната, страните са обсъдили и възможни руско-американски икономически проекти. Москва и Вашингтон са се договорили също да продължат контактите чрез Уиткоф и Къшнър, а Путин и Тръмп - да поддържат лични контакти.

Представител на Белия дом също е заявил пред "Ройтерс", че преговорите са били „съдържателни“, като за следващите стъпки ще бъде съобщено идните седмици.

Според информация на "Аксиос", заедно с Уиткоф и Къшнър в Москва е пристигнал и високопоставеният служител на Министерството на финансите на САЩ Джийн Ланге, който отговаря за санкциите. Той е участвал в .среща със специалния пратеник на Путин Кирил Дмитриев, но не е присъствал на преговорите с руския президент. Това може да означава, че американските санкции срещу Русия също са били сред обсъжданите теми.

Уиткоф и Къшнър са излетели от Москва около 00:30 ч. и около 01:30 ч. местно време са кацнали в полския град Жешув. Това позволява да се предположи, че оттам ще продължат към Киев с влак.