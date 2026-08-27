Тръмп официално прекръсти езерото Онтарио

Президентът на САЩ Доналд Тръмп официално преименува езерото Онтарио на езерото Америка. Тръмп издаде изпълнителна заповед, която влиза в сила веднага.

Тръмп се пошегува: "Имаме залив (Мексиканския беше преименуван на Американски). Имаме езеро (Онтарио стана Америка). Сега това, от което се нуждаем, е океан. Така че може би ще трябва да променим името на Атлантическия или Тихия."

Тръмп обясни, че е сърдит на канадските лидери, които нарече "гадни хора", които имат "лошо отношение към нас". "Губим средно по 62 милиарда долара годишно от Канада. Това е прекалено много", допълни президентът на САЩ.

Тръмп заяви категорично, че "Путин няма да атакува територия на НАТО". "Досега мисля, че Русия се държи доста добре по отношение на Ормузкия проток", каза още той.

На въпрос за евентуалната кандидатура за президент на сенатор Тед Круз през 2028 г., Тръмп заяви: "Той е много талантлив. Мисля, че може и да го направи."

