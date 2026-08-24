Вашингтон стартира финансова блокада на Иран

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт стартира в понеделник кампания срещу Иран, която той нарече „икономическо задушаване“, заплашвайки със санкции финансови институции, компании и държави, които продължават да поддържат достъпа на Техеран до световните пазари.

Инициативата официално се нарича операция „Икономически изгнаник“ (Operation Economic Outcast). Тя е нова фаза в конфликта с Иран, който започна преди шест месеца, но достигна до патова ситуация. Преговорите за мир са в задънена улица, остават ограниченията върху корабоплаването през Ормузкия проток.

„Нашата цел по целия свят е да прекъснем всяка икономическа артерия, която поддържа този тираничен режим, докато Техеран не остане в пълна изолация“, каза Бесънт. „Ще търсим отговорност от всеки, като това представлява икономическо задушаване на този режим“, допълни той.

Бесънт заяви, че Министерството на финансите ще приложи подход на „нулеви пролуки“, с който да блокира приходите, подкрепящи Иран и Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

От финансовото ведомство съобщиха, че са издали решения, обхващащи пет сектора, използвани за подкрепа на иранската икономика: дигитални активи, технологии, злато, авиация и корабоплаване.

Бесънт също така заплаши да спре достъпа до финансовата система на САЩ за посредници, обработващи ирански средства.

„Всяко образувание, което улеснява прането на пари от името на Иран, ще бъде отстранено от доларовата система на САЩ“, заяви той.

Финансовият секретар допълни, че до края на седмицата се очаква важно съобщение за санкции срещу конкретна финансова институция. Той също така призова за затварянето на всеки клон на иранската банка „Melli“.

Стратегията на Вашингтон е насочена не само срещу Иран, но и срещу правителства, банки и бизнеси, поддържащи икономически връзки с страната.

Бесънт посочи, че президентът Доналд Тръмп лично се свързва със световни лидери с искане да прекратят взаимодействията си с Техеран, макар да отказа да назове конкретните правителства.

Той предупреди, че държавите, които откажат да се съобразят, ще споделят изолацията на Иран.

„Време е световните лидери да направят своя избор между Америка и Иран“, заяви Бесънт.

Той добави, че правителствата, които застанат на страната на Вашингтон, ще се възползват от отношенията си със САЩ.

Запитан дали китайски банки, обработващи ирански транзакции, могат да станат обект на мерки, Бесънт отговори, че санкционната кампания няма да прави изключения въз основа на националност или размер на институциите.

Той допълни, че субекти, участващи в механизми за превръщане на продажбите на ирански петрол в използваеми средства, могат да станат цел на ограниченията.

„Искаме днес ясно да заявим тук, че никой не е извън обсега на американските санкции.“

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Под ограниченията на американското министерство на финансите попаднаха сингапурската компания „Azure Shipping“, хонконгската „Shipoil Limited“, дружествата „Amdeh Ship Management“, „Unique Oasis Shipping“ и „Target Horizon Shipping“ от ОАЕ, както и емирската компания „Foscom FZE“ заедно с нейния собственик, украинския гражданин Иван Обухов.

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Преди дни Бесънт описа кампанията като „икономически Ден D“ срещу Иран.

Притиснат с въпроса защо Вашингтон не налага веднага пълната гама от заплашени мерки, той посочи потенциалните последици за международните финанси, питайки: „Защо да искам да взривя световната финансова система?“

Той отказа да постави краен срок за кампанията, но предупреди, че търпението на Вашингтон е ограничено.

NOW: Bessent:



Today, the U.S. Treasury has begun Operation Economic Outcast, an unprecented campaign against the Islamic Republic of Iran. pic.twitter.com/pySWqBcseL — Clash Report (@clashreport) 24 август 2026 г.







Отговорът на Иран:



Отдавна очаквахме тези дни и знаехме какви планове имат, заяви иранският министър на икономиката Маданизаде за санкциите на САЩ. “Правителството разполага с двугодишен план и беше напълно подготвено за тези събития. Еднополюсният свят приключи и те ще го усетят още веднъж. Ще видят, че изобщо няма да успеят.”, заяви Маданизаде.