Техеран поиска Катар да освободи пленени ирански летци

ЕПА/БГНЕС Иран твърди, че самолетите му са били пратени, за да атакуват "вражеска база".

Трима ирански пилоти, чиито самолети са били свалени в началото на войната в Близкия изток, все още се намират в плен в Катар, предаде АФП, цитирайки иранските власти. Техеран призова Доха да ги освободи.

Досега Иран беше съобщил за един загинал пилот и няколко военнослужещи в неизвестност след мисия до Катар през март, но информацията за предполагаемото им пленяване не беше оповестена публично.

„Трима ирански пилоти бяха заловени живи от катарските сили, след като техните изтребители Су-24 се разбиха по време на войната“, заяви генерал Мохамад Багерзаде от иранските въоръжени сили.

В писмо до Международния комитет на Червения кръст той твърди, че тримата са били държани от катарските сили в продължение на шест месеца. Багерзаде настоява те да бъдат освободени, като заявява, че не са имали възможност да се срещат или да разговарят със своите семейства.

Катар отрече, че държи ирански пилоти, като заяви, че по-рано тази година те са нарушили въздушното пространство на Катар и не са отговорили на опитите за контакт с тях, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Говорител на катарското външно министерство заяви в социалната мрежа Екс, че след това спасително-издирвателни екипи са открили останките на единия от пилотите и че Катар се е свързал с Иран, за да координира предаването им.

В началото на март катарското министерство на отбраната съобщи, че е свалило два ирански бомбардировача „Су-24“, макар да не беше ясно дали става дума за същите самолети. Катар и други държави от региона по това време бяха подложени на ответни атаки след американски и израелски удари, с които започна войната.