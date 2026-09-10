Учени и преводачи до Милотинова: Идва рекомунизация!

Вчера стана ясно, че програмната директорка на БНТ отстранява от ефира известния водещ на История.бг Георги Ангелов. Формалният повод е, че не представил концепция за предаването, което води от много време. Другият водещ Андрей Захариев представил. Случаят разбуни социалните мрежи. Във "Фейсбук" се разпространява отворено писмо до Милена Милотинова в защита на Ангелов.

"Г-н Георги Ангелов не се нуждае от представяне. Той е не само едно от най-разпознаваемите лица в съвременната ни журналистика, но и забележителен преводач на френскоезична литература с огромен принос за българската култура. В негов превод от 90-те години на предния век насам са публикувани книги на Йожен Йонеско, Мирча Елиаде, Жан Кокто, Жан Жоне, Жорж Батай, Исмаил Кадаре, Мишел Турние, Джонатан Лител, Фредерик Бегбеде и мнозина други световни автори. Напълно заслужено за тази своя впечатляваща дейност е отличен два пъти със званието „Рицар на книгата“ (2004 г. и 2013 г.) и два пъти с наградата Христо Г. Данов (2010 г. и 2014 г.).

Недоумение буди отстраняването му от ефира на БНТ особено заради приноса му в обогатяването на познанията в областта на културната и политическата история, за което са свидетелство записите на неговите предавания през годините досега (Денят започва с култура, Библиотеката, История.БГ).

За нас няма съмнение, че отстраняването от ефир на знакова фигура като Георги Ангелов е в синхрон с все по-настойчивите опити за рекомунизация на страната ни и за нейното отделяне от европейската цивилизация. Усилията за пренаписване на българската и световната история в синхрон със съветските директиви са ни добре познати от времето на комунизма в България. Нека не допускаме срама такива посткомунистически директиви от Русия на Путин да ни лишат отново от национална памет и достойнство."

Писмото е подписано от писателката, преводачката и литературоведката Людмила Миндова. Под него вече са се подписали десетки учени, преводачи, режисьори, журналисти.

Заедно с това във "Фейсбук" се организира демонстрация пред БНТ на 14 септември от 18 часа срещу отстраняването на Ангелов от ефир. Източник на "Сега" в БНТ заяви, че това е първото ръководство на телевизията, което се меси толкова много и така директно в предаването.

ДСБ съобщи, че ще внесе сигнал до СЕМ с искане да провери дали решението за Георги Ангелов е взето по редакционни критерии или е резултат от политически натиск, включително от страна на вицепремиера Иво Христов. Ще сезира Европейската Комисия и Европейския съвет за медийни услуги за нарушение на Европейския акт за свободата на медиите.

"Когато Иво Христов беше утвърден за заместник - министър председател с ресор, включващ образование и култура, към който той самоволно добавя намеса в медийното пространство, ние предупредихме, че назначението прилича на заявка за контрол върху разказа за миналото на България. Наблюдаваните през последните седмици действия потвърждават тревогата ни. Вицепремиерът вече публично разделя журналистите на професионалисти и такива, които определя като пропагандатори, включително в интервю за БНР. Това е недопустима намеса на изпълнителната власт в редакционната политика на обществените медии и опит да се определя кой има право на глас в публичното пространство.", се казва в позицията на ДСБ.

Още вчера в социалните мрежи се появи меме с колаж на нов тв водещ, който прилича на Иво Христов, а предаването е с ново име - История.ru.

СЕМ иска обяснение от Милена Милотинова

На днешното си заседание по предложение на Пролет Велкова СЕМ реши да изслуша на следващото си заседание Милена Милотинова по повод отстраняването на Ангелов. От изказванията на членовете на съвета стана ясно, че само Велкова подкрепя водещия. Останалите заеха позиция, че кадровите смени в обществената медия са право на ръководството и съветът не бива да се меси.