CNN и MS NOW предават от улицата след забрана от Тръмп

EPA/BGNES Старшият кореспондент на CNN в Белия дом Кристен Холмс в един от последните си репортажи от Северната поляна на Белия дом. След това CNN започна да излъчва пред Белия дом.

Репортерите на CNN и MS NOW (доскоро MSNBC) започнаха да предават от улицата пред Белия дом след като влезе в сила заповедта на президента Доналд Тръмп те да бъдат лишени от достъп до сградата.

Пропуските на журналистите са били деактивирани.

CNN определи решението на Тръмп като незаконна намеса в конституционно гарантираната свобода на пресата. От медията заявиха, че журналистите ѝ ще продължат да отразяват работата на администрацията и да търсят отговорност от институциите.

MS NOW също обяви, че ще предприеме необходимите действия за защита на правата си съгласно Първата поправка на Конституцията на САЩ. „Белият дом принадлежи на американския народ, а решенията, които се вземат вътре, се финансират от нашите данъци“, посочиха от медията.

В петък Доналд Тръмп обяви в Truth Social, че забранява достъпа до Белия дом на представители на CNN, MS NOW и „Политико“. Като причина президентът посочи отразяването им, което той определя като разпространяване на „фалшиви новини“. Забраната беше обявена с незабавно действие. Тръмп заяви още, че медиите не би трябвало да могат да публикуват това, което той определя като „измислици и лъжи“, когато отразяват президента, неговата администрация или Съединените щати. Той предупреди, че ограничения може да бъдат наложени и на други медии, без да посочи кои.