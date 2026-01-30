Бивш водещ на CNN е задържан след протест в Минесота

Бившият водещ на CNN Дон Лемън е бил арестуван в четвъртък вечер в Лос Анджелис, докато е отразявал церемонията по връчването на наградите „Грами“, съобщи неговият адвокат. Лемън е бил отведен в ареста от федерални агенти.

Министерството на правосъдието по-рано се закани да повдигне обвинения срещу Лемън, след като миналата седмица той предаваше репортаж от протест в църква в Сейнт Пол, Минесота. Лемън е бил в църквата с валидна журналистическа акредитация и не е прекрачвал полицейските заграждения. Когато службите на реда влизат в църквата и започват да арестуват протестиращи, Лемън казал, че не е с тях, а само отразява събитието. Сега той е обвинен за "възпрепятстване на федерално разследване" и "отказ за подчинение на законно разпореждане".

Полицията е влязла в църквата след като протестиращи са влезнали в храма и са прекъснали службата. Служители на Министерството на правосъдието на САЩ, че те не са имали "законно право да останат в частната собственост на църквата", а "прекъсването на религиозна служба може да наруши конституционните права на църковните посетители".

"По моя заповед, рано тази сутрин федерални агенти арестуваха Дон Лемън, Трахърн Джин Крюс, Джорджия Форт и Джамаел Лайдел Лънди във връзка с координираната атака срещу църквата „Cities Church” в Сейнт Пол, Минесота", заяви главният прокурор Пам Бонди.

Журналистът е бил освободен днес срещу лична гаранция. Той няма право да напуска щата Калифорния без разрешение, докато не бъде насрочено първото изслушване. Малко след освобождаването си, Лемън публикува кратко съобщение в социалната мрежа X: "Това е директна атака срещу свободната преса. Отразяването на истината не е престъпление. Очаквайте подробности скоро."