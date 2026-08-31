Върховният съд даде зелена светлина за балната зала на Тръмп

Върховният съд на САЩ разреши на президента Доналд Тръмп да продължи мащабното строителство в Белия дом, отменяйки спирането на строежа, наложено от по-долните съдебни инстанции. С решение от 5 на 4 гласа висшите магистрати позволиха на строителните екипи да продължат работата по балната зала с площ от над 8000 кв. метра.

Делото беше заведено от Националния тръст за опазване на историческото наследство (National Trust for Historic Preservation) след събарянето на историческото Източно крило на Белия дом. Мнозинството съдии от Върховния съд обаче отхвърли жалбата с мотива, че организацията вероятно няма правен основателен интерес да съди администрацията. По този начин съдът заобиколи въпроса дали проектът е законен по същество.

Решението предизвика широк отзвук поради разкола сред консервативното мнозинство в съда. Председателят на съда Джон Робъртс застана на страната на тримата либерални съдии. В своето остро особено мнение Робъртс написа, че строителството „най-вероятно е незаконно“, тъй като законът изисква изричното съгласие на Конгреса за каквито и да е нови сгради и мащабни реконструкции в Президентския парк на столицата — каквото одобрение Тръмп така и не поиска.

В момента на обекта денонощно работят стотици работници. Докато критиците определят проекта като разрушаване на историческото наследство на Белия дом, Тръмп го защитава с аргумента, че редом с балната зала се изграждат важни за сигурността подземни бункери и военни съоръжения. Съдебната битка по същество все още продължава в по-долните инстанции, но решението на Върховния съд гарантира, че тежките машини няма да спират работа.



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С площ от близо 8350 кв. метра новата сграда ще бъде почти двойно по-голяма от цялата основна резиденция на Белия дом, чиято площ е около 5100 кв. метра.

Сградата се изгражда с цел провеждане на официални държавни вечери и мащабни събития. Новата зала се очаква да побира между 650 и близо 1000 седящи гости. За сравнение, досегашната най-голяма зала в Белия дом (Източната зала / East Room) разполагаше с капацитет за едва 200 души, което налагаше при посещения на чужди държавни глави в двора да се опъват временни шатри.

Проектът наистина не включва единствено залата над земята. Тъй като историческото Източно крило бе напълно срутено, под новия комплекс се изгражда подземен бункер на 6 нива, който да замени стария президентски оперативен център при извънредни ситуации (PEOC), заедно с нови кухни, сервизни помещения и специализирана инфраструктура за Тайните служби.

Комплексът се свързва с основната сграда на Белия дом чрез разширение на Източната колонада и ще промени трайно визията на Президентския парк за първи път от десетилетия насам.