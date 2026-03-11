Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Бус проби загражденията на Белия дом

Шофьорът бе задържан, а съседните улици бяха затворени за движение

Днес, 17:29
Pixabay

Периметърът около Белия дом беше отцепен днес, след като товарен бус проби загражденията за сигурност, съобщи местната полиция, цитирана от БТА. Водачът на превозното средство е арестуван.

Автомобилът е преминал през бариерите на кръстовището на "Кънектикът авеню" и "Ейч стрийт", в непосредствена близост до Белия дом, рано тази сутрин местно време. Няма данни за пострадали.

От Сикрет Сървис, която отговаря за сигурността на американските високопоставени представители, съобщиха, че службата "проверява подозрителен автомобил". "Шофьорът е задържан и в момента го разпитват", добавиха от Сикрет Сървис.

Заради инцидента няколко съседни улици бяха затворени за движение и това затрудни много туристи и местни жители. Десетки полицейски автомобили с включени светлини бързо пристигнаха на място. Както е известно, столицата Вашингтон е поставена под засилена охрана след началото на военните действия на САЩ и Израел срещу Иран.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Белият дом, Вашингтон

Още новини по темата

Екокатастрофа заплашва столицата на САЩ
22 Февр. 2026

Белият дом се похвали колко много приходи от мита са събрани

22 Дек. 2025

Ранената военнослужеща от Националната гвардия на САЩ почина
28 Ноем. 2025

Войници от Националната гвардия бяха простреляни край Белия дом
27 Ноем. 2025

Двама израелски дипломати са разстреляни във Вашингтон
22 Май 2025

Пропалестински активисти превзеха Вашингтонския университет
06 Май 2025

Външното разузнаване на Русия пусна статия за т.нар. еврофашизъм
17 Апр. 2025

Мъск заведе едно от децата си в Овалния кабинет
12 Февр. 2025

НАТО покани 6 арабски страни на срещата във Вашингтон
29 Юни 2024

Румен Радев отказа да иде на срещата на НАТО във Вашингтон
27 Юни 2024

Тръмп: През моето управление Путин не завладя нито една страна
05 Март 2023

Кирил Петков и Асен Василев се оказаха в САЩ
09 Февр. 2023

"Свободна Европа": Организаторът на закуската не е чувал за Гешев
01 Февр. 2023

Шефът на ЦРУ Уилям Бърнс се оказа в Либия
13 Яну. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?