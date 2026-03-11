Бус проби загражденията на Белия дом

Периметърът около Белия дом беше отцепен днес, след като товарен бус проби загражденията за сигурност, съобщи местната полиция, цитирана от БТА. Водачът на превозното средство е арестуван.

Автомобилът е преминал през бариерите на кръстовището на "Кънектикът авеню" и "Ейч стрийт", в непосредствена близост до Белия дом, рано тази сутрин местно време. Няма данни за пострадали.

От Сикрет Сървис, която отговаря за сигурността на американските високопоставени представители, съобщиха, че службата "проверява подозрителен автомобил". "Шофьорът е задържан и в момента го разпитват", добавиха от Сикрет Сървис.

Заради инцидента няколко съседни улици бяха затворени за движение и това затрудни много туристи и местни жители. Десетки полицейски автомобили с включени светлини бързо пристигнаха на място. Както е известно, столицата Вашингтон е поставена под засилена охрана след началото на военните действия на САЩ и Израел срещу Иран.