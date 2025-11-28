Медия без
Ранената военнослужеща от Националната гвардия на САЩ почина

28 Ноем. 2025Обновена
Сара Бекстром
Сара Бекстром

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е починала 20-годишната Сара Бекстром - една от военнослужещите от Националната гвардия, по които беше стреляно в сряда във Вашингтон.

„Сара Бекстром от Западна Вирджиния, една от гвардейците, за които говорим - уважавана, млада, изключителна жена - започна службата си през юни 2023 г., като се прояви във всяко отношение като забележителен човек. Тя току-що почина“, каза Тръмп в обръщението си към военнослужещите по случай Деня на благодарността.

Военнослужещите от Националната гвардия станаха жертви на нападение в сряда близо до Белия дом. Основният заподозрян е 29-годишният гражданин на Афганистан Рахманулла Лаканвал, който се е преместил в САЩ след изтеглянето на американските войски от страната. Тръмп нарече извършителя "животно". 

Вторият пострадал - 24-годишният Ендрю Улф -  е ранен и се намира в критично състояние.

Полицията е претърсила няколко обекта във връзка с нападението, сред които е и къща в щата Вашингтон, свързана с нападателя. Полицаите са иззели много електронни устройства от жилището, в това число айпади, мобилни телефони и лаптопи. Разпитани са и близки на нападателя.

Той е прекосил с кола цялата страна, от щата Вашингтон до федералната столица Вашингтон, за да стреля по двамата военни от Националната гвардия, патрулиращи край Белия дом.

Преди години афганистанецът е бил част от подкрепяно от ЦРУ  военно звено в Афганистан. После е пристигнал в САЩ през 2021 г. по програма за пренастаняване на афганистанци, сътрудничили на САЩ.

Президентът на САЩ заяви, че неговата администрация ще работи за постоянно преустановяване на миграцията от "държави от третия свят", предадоха световните агенции.

Целта на мярката ще бъде да се позволи на американската система да се възстанови напълно. 

Тръмп също така заяви, че неговата администрация ще спре всички федерални помощи и субсидии за онези, които не са граждани на САЩ, допълва Ройтерс.

"Ще преустановя окончателно имиграцията, идваща от всички страни от третия свят, за да позволя на американската система да се възстанови напълно“, заяви Тръмп в социалните си канали. Той също така заплаши да анулира милионите разрешителни за прием на чужденци, отпуснати от правителството на предшественика му Джо Байдън и да експулсира всеки, който не представлява „преимущество за САЩ“, допълва Франс прес.

 

