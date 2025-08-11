Националната гвардия на САЩ влезе във Вашингтон

БГНЕС/ЕПА Тръмп нареди националната гвардия да влезе във Вашингтон и да го разчисти от бездомни и престъпници

Американският президент Доналд Трамп нареди Националната гвардия да влезе във Вашингтон за "възстановяване на правовия ред и обществената сигурност". Полицията на столицата пък минава под пряко федерално управление.

Това съобщи Тръмп на специална пресконференция. Според него градът е бил "завладян от жестоки банди и кръвожадни престъпници".

Преди дни Тръмп заяви, че федералното правителство на САЩ ще поеме контрола над столицата заради високата престъпност там. Той обеща да изгони бездомните и да вкара престъпниците в затвора, въпреки че кметът на Вашингтон твърди, а и полицейски данни показват, че престъпността не само не се повишава, но и намалява през последните месеци, предаде "Ройтерс".

"Бездомните трябва да се изнесат, ВЕДНАГА. Ще ви дадем места, където да отседнете, но ДАЛЕЧ от столицата. Престъпниците, вие не трябва да се разкарате. Ние ще ви вкараме в затвора, където ви е мястото", написа вчера Тръмп в своята социална платформа "Трут Соушъл". Той придружи публикацията със снимки на палатки и на улици във Вашингтон, по които има боклуци. "Ще направя столицата ни по-безопасна и по-красива от всякога", заяви той.

Според организацията "Къмюнити Партнършип", която работи за намаляване на бездомниците във Вашингтон, всяка нощ в града с население от около 700 000 души има 3782 бездомни лица. Повечето живеят в приюти или временни жилища. Смята се, че около 800 са без какъвто и да било подслон и живеят на улицата, казват от организацията.

Служител на Белия дом заяви в петък, че в града са били разположени повече федерални полицейски служители след нападение над млад служител на администрацията на Тръмп, което разгневи президента.

Кметът на Вашингтон от Демократическата партия - Мюриъл Баузър, заяви днес, че столицата "не страда от скок в престъпността".

"Вярно е, че през 2023 г. имахме ужасен скок в престъпността, но сега не сме 2023 г. - каза Баузър пред телевизия MSNBC. - През последните две години се борихме за намаляване на насилието в града, като го сведохме до най-ниското ниво за последните 30 години."

По информация на полицията в града придружените с насилие престъпления в окръг Колумбия през първите седем месеца на 2025 г. са намалели с 26% в сравнение с миналата година, докато общата престъпност е намаляла с около 7%.