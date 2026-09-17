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Тръмп заплаши ЕС с по-тежки мита заради сближаването с Канада

Днес, 07:05
Доналд Тръмп
ЕПА/БГНЕС
Доналд Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши Европейския съюз с мита, ако позволи на Канада да стане асоцииран член. Според него това може да се разглежда като „враждебен акт“, предаде Асошиейтед прес. 

Вчера председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви , че иска да отвори възможност Канада да стане първата „асоциирана държава членка“ на Европейския съюз. Канада се стреми да задълбочи търговските връзки с ЕС, след като преговорите със САЩ се провалиха и двете страни си наложиха мита на редица стоки.

Тръмп заплаши да отвърне на подобен ход чрез налагане на допълнителни мита върху блока:  „Ако намеренията са добри – добре. Ако са лоши, ще наложим много тежки мита на Европа“. 

Той също така допусна възможността САЩ да преустановят търговията с Европа в определени сектори. 

Тръмп определи перспективата Канада да се присъедини към ЕС като „смехотворна“ и нарече северноамериканския си съсед „ужасен търговски партньор“. 
 

 

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Ключови думи:

Доналд Тръмп, българската общност в Канада

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