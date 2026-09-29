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Киберфолк: Хвана ли го да ми бройка ракията, отиде му гълъбарника

Днес, 09:44
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Намеренията на правителството да въведе забрана за държане вкъщи на бутилки с чужда ракия, варена в казан, развихриха народното творчество в социалните мрежи. Хората вземат на подбив както финансовия министър Гълб Донев, така и премиер Румен Радев. На този фон, съвсем не на шега, производители на ракия предупреждават за протести.

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/demokrati.bg/permalink/3042555419431465/

https://www.facebook.com/groups/demokrati.bg/permalink/3042555419431465/

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