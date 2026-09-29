Киберфолк: Хвана ли го да ми бройка ракията, отиде му гълъбарника

Намеренията на правителството да въведе забрана за държане вкъщи на бутилки с чужда ракия, варена в казан, развихриха народното творчество в социалните мрежи. Хората вземат на подбив както финансовия министър Гълб Донев, така и премиер Румен Радев. На този фон, съвсем не на шега, производители на ракия предупреждават за протести.
The real RAKIAMAN! pic.twitter.com/tIMKwE0ubi— Спасителят с газта (@Nas_313_) 28 септември 2026 г.
В МееРето от създават нов отдел— ivan G€shev ‘detto 🧢 (@mor_G0m3bitWBP) 28 септември 2026 г.
СОБР - специален отдел за борба с ракията
ТИ! Скри ли си ракията?! pic.twitter.com/z6B1fEhLmd— Казано Чесно (@CesnoKazano) 28 септември 2026 г.
Първо бяха капачките на пластмасовите бутилки, после лева, сега ракията...— that.Salty.Caramel (@0neShade) 28 септември 2026 г.
За Бога, братя, грабвайте телата!!
Всяка есен последните десетина години се отваря темата за акциза на ракията и количествата, които се позволяват за консумация годишно. Дето се вика и бай Тошо не е могъл да се оправи с битовия алкохолизъм. 😉 pic.twitter.com/8yM3cJKDMJ— Кирил Киров (キリル・キロフ) (@kirilkirov1914) 28 септември 2026 г.
Слушам Гълъба в телевизора: " Цял ден се забавлявам с разни мемета с мен за ракията"— Nick Krijitski (@krijitski) 29 септември 2026 г.
Това ли правиш по цял ден, друга работа нямаш ли си?
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https://www.facebook.com/groups/demokrati.bg/permalink/3042555419431465/