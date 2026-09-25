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Десетки дипломати напуснаха залата
в ООН при речта на Нетаняху

Премиерът на Израел заяви, че ако не е бил нанесъл удар по Иран "всички щяхме да сме мъртви"

25 Септ. 2026Обновена
Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху държи пейджър, подобен на онези, които са били модифицирани от израелското разузнаване с цел елиминирането на много бойци на „Хизбула“, като напомняне за възможностите на Израел в областта на науката и технологиите.
EPA/BGNES
Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху държи пейджър, подобен на онези, които са били модифицирани от израелското разузнаване с цел елиминирането на много бойци на „Хизбула“, като напомняне за възможностите на Израел в областта на науката и технологиите.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху започна речта си пред Общото събрание на ООН, като остро нападна Иран и заяви, че ако не е бил нанесъл удар по Иран, „всички щяхме да сме мъртви“. Още при появата му на трибуната десетки дипломати напуснаха залата, съобщиха световните агенции.

„Унищожаването на ядрените съоръжения на Иран беше трудно. Беше много трудно да бъде извършено. Но за мен това беше едно от най-лесните решения, които съм вземал като премиер, защото ако не го бяхме направили, всички щяхме да сме мъртви“, заяви Нетаняху.

Нетаняху нарече дипломатите, които си тръгнаха от залата, „морални страхливци“. Той каза, че Израел защитава много от страните, чиито делегати са напуснали сега залата.

Нетаняху нападна Великобритания и Франция заради техните минали колониални империи. Той изрази възмущение от обвиненията към Израел в колониализъм, отправени от държави, като самите те имат дълга история на колониално владичество.

„Те обвиняват Израел, малкия Израел, в колониализъм - някакъв си колониализъм. И кой ни обвинява? Сред тях са хора във Великобритания и Франция. За бога, те са измислили термина“, заяви Нетаняху пред Общото събрание на ООН. 

Той отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в Ивицата Газа. Израел се защитава, подчерта Нетаняху и попита коя държава, която извършва геноцид, изпраща (в Газа) тонове хуманитарна помощ и милиони ваксини против полиомиелит.

"Израел води война на седем фронта, но има и осми - редица държави наливат милиарди долари за кампания на дезинформация срещу нас", изтъкна израелският премиер. Той отправи остри критики по адрес на политици, които обвиняват Израел в геноцид, като турския президент Реджеп Тайип Ердоган, когото например обвини, че иска да сложи ръка на Сирия, и на кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани.  По повод изявленията на Ердоган в подкрепа на палестинците, Нетаняху подчерта, че Йерусалим е "вечна столица" на Израел. Един ден иранският народ ще бъде свободен, изрази увереност израелският премиер. Той нарече режима в Техеран "смъртоносен".

По време на изказването му се чуха и овации.

При изключително краткото си посещение в ООН, при което израелският лидер дори не прекара нощта там, в програмата на Нетаняху не бяха включени срещи с представители на администрацията на Тръмп. За последно Нетаняху се срещна с президента Доналд Тръмп в САЩ през август, но без присъствието на пресата или камерите.

Полицията в Ню Йорк арестува най-малко 30 души, сред които актьори и политици, по време на протест срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху

Сред арестуваните бяха носителката на награда "Оскар" Сюзън Сарандън, носителката на награда "Еми" Хана Айнбиндер, актрисата Синтия Никсън, кандидатката за Конгреса от Демократическата партия Дариализа Авила Шевалие, членът на Общинския съвет на Ню Йорк Чи Осе, както и Челси Манинг. 

 

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Ключови думи:

Бенямин Нетаняху, ООН

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