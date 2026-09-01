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Нетаняху прехвърли вината за 7 октомври върху армията

“Ако ме бяха събудили, всичко щеше да е различно”, казва премиерът на Израел

Днес, 09:21
ЕПА/БГНЕС

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху отправи остри обвинения към ръководителите на отбранителния сектор в страната, заявявайки, че е бил държан в пълно затъмнение в нощта преди масираната атака на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г. 
По думите на премиера в интервю за израелския телевизионен канал Channel 14, шефовете на разузнаването и армията са разполагали с достатъчно данни за подготвяното нападение, но нарочно или поради грешка не са се свързали с него. Нетаняху посочи директно имената на тогавашния началник на Генералния щаб Херци Халеви, шефа на службата за сигурност „Шин Бет“ Ронен Бар и бившия ръководител на Военното разузнаване Аарон Халива.
“Началникът на Генералния щаб Херци Халеви знаеше, шефът на „Шин Бет“ Ронен Бар знаеше, Аарон Халива – шефът на Военното разузнаване – също знаеше. Логичното нещо, което трябваше да направят, беше да събудят премиера. Те обаче не ме събудиха. Ако ме бяха събудили, всичко щеше да се развие по съвсем друг начин. Това е цялата истина за 7 октомври. Ето това е историята”, каза Нетаняху.
Изказването му отново разпали политическите страсти в Израел. Докато военните и разузнавателните лидери вече поеха лична и институционална отговорност за пробива в сигурността, премиерът продължава да отхвърля призивите за незабавно независимо държавно разследване на политическите решения, довели до катастрофата от 7 октомври.
Известно е, че в нощта преди 7 октомври военното разузнаване (АМАН) и вътрешното разузнаване („Шин Бет“) наистина отчитат необичайна активност от страна на „Хамас“ (включване на израелски SIM карти в Газа), но информацията е класифицирана като „учение“ или „локален инцидент“, поради което не е обявена обща тревога.
Шефът на Военното разузнаване ген. Аарон Халива подаде оставка, поемайки вината за пропуска. Началникът на Щаба Херци Халеви и шефът на „Шин Бет“ Ронен Бар също публично признаха институционален провал.
 

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Бенямин Нетаняху

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