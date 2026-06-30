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Джей Ди Ванс смъмри строго Израел

Днес, 12:13
Джей Ди Ванс предупреди Израел, че може да загуби привилегированата си позиция спрямо САЩ
Джей Ди Ванс предупреди Израел, че може да загуби привилегированата си позиция спрямо САЩ

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е заявил, че статутът на Израел като специален съюзник вече не е гарантиран.

Politico съобщава, че изявлението е направено в отговор на критиките от страна на Израел към американо-иранското мирно споразумение. Ванс отбеляза, че Израел се намира в международна изолация, а промяната в отношението към него от страна на американските избиратели, особено на младите републиканци, изисква нов подход, предаде Телеграм каналът De Re Military.

Вицепрезидентът е добавил, че Доналд Тръмп остава „единственият държавен глава в целия свят, който в момента симпатизира на Израел“.

В същото време, както посочва изданието, президентът на САЩ е недоволен от молбите на израелския премиер Бинямин Нетаняху за засилване на военните действия в Иран и смята, че той „се увлича прекалено“ по военните операции. На фона на охлаждането на отношенията Нетаняху значително е намалил броя на посещенията си във Вашингтон и телефонните контакти с американското ръководство.

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Ключови думи:

Бенямин Нетаняху, Джей Ди Ванс

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