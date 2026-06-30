Джей Ди Ванс смъмри строго Израел

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е заявил, че статутът на Израел като специален съюзник вече не е гарантиран.

Politico съобщава, че изявлението е направено в отговор на критиките от страна на Израел към американо-иранското мирно споразумение. Ванс отбеляза, че Израел се намира в международна изолация, а промяната в отношението към него от страна на американските избиратели, особено на младите републиканци, изисква нов подход, предаде Телеграм каналът De Re Military.

Вицепрезидентът е добавил, че Доналд Тръмп остава „единственият държавен глава в целия свят, който в момента симпатизира на Израел“.



В същото време, както посочва изданието, президентът на САЩ е недоволен от молбите на израелския премиер Бинямин Нетаняху за засилване на военните действия в Иран и смята, че той „се увлича прекалено“ по военните операции. На фона на охлаждането на отношенията Нетаняху значително е намалил броя на посещенията си във Вашингтон и телефонните контакти с американското ръководство.