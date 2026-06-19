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Преговорите САЩ - Иран в Швейцария пропаднаха

Днешната среща бе отменена, след като Джей Ди Ванс отложи в последния момент пътуването си

19 Юни 2026Обновена
Екипът, ръководен от Джей Ди Ванс, е бил готов да отпътува, но в последния момент Белият дом е решил визитата да се отложи заради "сложна логистика".
ЕПА/БГНЕС
Екипът, ръководен от Джей Ди Ванс, е бил готов да отпътува, но в последния момент Белият дом е решил визитата да се отложи заради "сложна логистика".

Преговорите между САЩ и Иран, които бяха насрочени за днес в швейцарския планински курорт Бургенщок, няма да се състоят. Това обяви тази сутрин министерството на външните работи на Швейцария, предаде БТА, цитирайки Ройтерс.

Министерството направи изявлението, часове след като говорител на Белия дом съобщи, че американският вицепрезидент Джей Ди Ванс е отложил среща с представители от преговорния екип на Иран. На срещата трябваше да бъде обсъдено прилагането на меморандума, който Вашингтон и Техеран сключиха, за да прекратят войната.

Екипът, ръководен от Ванс, е бил готов да отпътува, но в последния момент е било решено визитата да се отложи. Като официална причина беше посочена "сложна логистика" около организацията на разговорите.

Съобщението от САЩ дойде след публикация на панарабския телевизионен канал "Ал Маядин", близък до подкрепяната от Иран ливанска групировка "Хизбула", според която Техеран също е решил да забави изпращането на своята делегация заради продължаващите израелски военни действия в Ливан.

Американски медии смятат, че зад официалното обяснение за "логистични трудности" стои и нарастващото напрежение около крехкото примирие в региона. Ванс сам призна по време на пресконференция във Вашингтон, че детайлите по срещата все още не са били окончателно договорени и че иранските представители може да срещнат затруднения с придвижването си, отбелязва "Аксиос".

По-рано вчера вицепрезидентът предприе необичайната стъпка лично да защити в Белия дом рамковото споразумение, което предвижда удължаване на примирието с 60 дни и нови преговори по ядрената програма на Иран. Той подчерта, че макар документът да включва определени отстъпки към Техеран, всяко икономическо облекчение ще бъде обвързано с конкретни действия от страна на иранските власти.

"Когато те поддържат доброто си поведение, ние можем да засилваме икономическото облекчение - каза Ванс. - Ако започнат да се държат лошо, можем да го спрем."

 

В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Часове преди провала на преговорите между САЩ и Иран в Швейцария, Израел започна серия от удари в Южен Ливан. От ЦАХАЛ съобщиха, че атаките са "отговор на многократните нарушения на прекратяването на огъня" от страна на "Хизбула". 

Според ливанската държавна информационна агенция, най-малко 15 души са били убити при израелските удари.

Прекратяването на войната в Ливан е една от клаузите в меморандума, подписан вчера между Вашингтон и Техеран за прекратяване на войната помежду им. Иран многократно е заявявал, че това е принципен въпрос за страната.

От своя страна Израел остро критикува споразумението и заяви, че ще продължи ударите срещу Ливан.

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Ключови думи:

САЩ, Иран, Джей Ди Ванс

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