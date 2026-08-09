Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Израел отхвърли плана на Тръмп за мир в Газа

09 Авг. 2026
Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху.
ЕПА/БГНЕС
Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху.

Израел отхвърли обявения от Доналд Тръмп план за мир в Газа. Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че няма да има изтегляне на армията от Газа, преди "Хамас" да бъдат "наистина разоръжени". 

Учреденият от американския президент Съвет за мир миналия месец обяви, че е постигнато споразумение. Тръмп го нарече "монументална стъпка към мир". Според него, групировката „Хамас“ е съгласна да сложи оръжие, ако Израел прекрати всички форми на агресия и се изтегли от Газа.

"Израел отхвърля 15-точковия план", каза Нетаняху на заседание на кабинета си в неделя. И добави, че сега води разговори с американски представители за това как да се продължи напред.

Въпреки постигнатото споразумение за спиране на огъня, Тел Авив продължава атаките срещу палестинската територия. Анализатори напомнят, че през октомври в Израел ще има парламентарен вот и вероятността Нетаняху да е готов на отстъпки е малка, предава БНТ.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Бенямин Нетаняху

Още новини по темата

Самолетът на Нетаняху е бил 47 минути в София
11 Юли 2026

Джей Ди Ванс смъмри строго Израел
30 Юни 2026

Нетаняху ще се съобрази с мирния договор между САЩ и Иран
16 Юни 2026

Нетаняху и Тръмп влязоха за малко в болница
26 Май 2026

Израелската опозиция се обедини срещу Нетаняху
26 Апр. 2026

Турция поиска поне 1000 години затвор за Нетаняху
12 Апр. 2026

Нетаняху не изключи сухопътна операция в Иран
19 Март 2026

Тръмп: С Нетаняху ще решим колко да продължи войната
09 Март 2026

Нетаняху: Не може да позволим Иран да има ядрено оръжие
28 Февр. 2026

Израелската полиция арестува началника на кабинета на Нетаняху
11 Яну. 2026

Нетаняху поиска да бъде помилван от президента на Израел
30 Ноем. 2025

Турция издаде заповед за арест на Нетаняху
08 Ноем. 2025

"Хамас" се съгласи да предаде Газа
04 Окт. 2025

Тръмп поиска да управлява Газа и обеща "вечен мир"
30 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завоят на ПБ към 2021 г. не замества липсващата изборна реформа
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки