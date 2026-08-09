Израел отхвърли плана на Тръмп за мир в Газа

Израел отхвърли обявения от Доналд Тръмп план за мир в Газа. Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че няма да има изтегляне на армията от Газа, преди "Хамас" да бъдат "наистина разоръжени".

Учреденият от американския президент Съвет за мир миналия месец обяви, че е постигнато споразумение. Тръмп го нарече "монументална стъпка към мир". Според него, групировката „Хамас“ е съгласна да сложи оръжие, ако Израел прекрати всички форми на агресия и се изтегли от Газа.

"Израел отхвърля 15-точковия план", каза Нетаняху на заседание на кабинета си в неделя. И добави, че сега води разговори с американски представители за това как да се продължи напред.

Въпреки постигнатото споразумение за спиране на огъня, Тел Авив продължава атаките срещу палестинската територия. Анализатори напомнят, че през октомври в Израел ще има парламентарен вот и вероятността Нетаняху да е готов на отстъпки е малка, предава БНТ.