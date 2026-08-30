Синът на Нетаняху бе спешно евакуиран от САЩ

Синът на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху — Яир Нетаняху, бе спешно върнат в Израел след разкрита иранска оперативна заплаха за живота му на американска земя.

По данни на израелските служби за сигурност Шин Бет и американски източници, 35-годишният Яир е бил под пряко наблюдение от ирански агенти в района на Халандейл Бийч, Флорида. След оценка на риска израелските власти са задействали извънредна операция по извеждането му. Операцията е протекла толкова бързо, че той е бил принуден да напусне резиденцията си незабавно, придружен от охрана, без дори да прибере личния си багаж.

Информацията за заплахите бе потвърдена официално, след като самият премиер Нетаняху заяви в медийно изявление, че Техеран директно е взел на прицел неговото семейство. Разкритието дойде на фона на ескалиращо напрежение и вътрешни дебати в Израел относно бюджетните разходи за дългосрочна държавна охрана на близките на министър-председателя. Критиците подчертаваха, че той живее охолно в чужбина, докато стотици хиляди израелци са мобилизирани на фронта, като същевременно израелският данъкоплатец финансира 24/7 денонощната му държавна охрана от службата Шин Бет.

Яир Нетаняху живееше в луксозен апартамент в Халандейл Бийч (край Маями). Престоят му започна малко след вътрешнополитическите кризи в Израел през 2023 г. Тъй като не разполагаше с работна виза за САЩ, Яир не работеше официално в американска компания.

Към момента Яир Нетаняху се намира в Израел при максимални мерки за сигурност.