Атака срещу Starlink в Полша заплаши интернет връзката на Украйна

В сряда вечерта е избухнал пожар в наземна станция за сателитни комуникации Starlink в Централна Полша, осигуряваща свързаност за региона, включително за Украйна, заяви вицепремиерът Кшищоф Гавковски, като добави, че към момента системите функционират.

Полша е в повишена готовност за диверсии и саботажи след нахлуването на Русия в съседна Украйна през 2022 г. Русия многократно е отричала да е извършвала подобни действия.

„Пожарът е обхванал силовата станция и генератора; ясно е, че този саботаж е бил съзнателно планиран с цел да изведе от строя станцията — ефективно прекъсвайки интернет връзката... и нарушавайки интернет достъпа за редица институции, включително за украинската армия“, посочи той.

„Въпреки че днес всичко работи, трябва да признаем — както наскоро отбеляза премиерът Туск — че това е елемент от хибридна война.“

Той добави, че макар да не е установено със сигурност, че Русия носи отговорност за пожара, „много белези показват, че това съответства на новата доктрина за атака на Русия“.