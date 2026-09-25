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Хората на Кьовеши атакуваха 10 адреса заради проект за чист въздух

Полицаи и следователи са претърсили обекти в София, Перник, Велико Търново

Днес, 15:00
Лаура Кьовеши
ЕПА/БГНЕС
Лаура Кьовеши

Хората на Лаура Кьовеши атакуваха 10 адреса в България по разследване за чист въздух и енергийна ефективност. Това се разбра от съобщение на българското МВР.

"Служители на Главна дирекция „Национална полиция“ участваха в процесуално-следствени действия по разследване на Европейската прокуратура, свързано с данни за неправомерни действия на длъжностни лица при организирането и провеждането на обществена поръчка", пише в него.

В рамките на разследването следователи от Националната следствена служба, със съдействието на служители на ГД „Национална полиция“ и ГД „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, извършиха претърсвания и изземвания на общо 10 адреса на територията на СДВР и областните дирекции на МВР в Перник и Велико Търново.

Обществената поръчка е свързана с дейности за подобряване на енергийната ефективност и качеството на атмосферния въздух.

При извършените процесуално-следствени действия са иззети документи, електронни устройства и други вещи, относими към предмета на воденото разследване. Работата по случая продължава.

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Ключови думи:

Лаура Кьовеши, еврпроект, въздух замърсяване

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