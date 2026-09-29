Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Ролките с хартия за машинното гласуване излизат по 7.20 евро бройката

Заедно с хартиените бюлетини, това ще добави към сметката за изборите още 2.8 млн. евро

29 Септ. 2026Обновена
Бюлетините ще са нужни в част от секциите - например в тези, в които има под 300 избиратели, както и в случай, че някъде машините се повредят.
Илияна Димитрова
Бюлетините ще са нужни в част от секциите - например в тези, в които има под 300 избиратели, както и в случай, че някъде машините се повредят.

Разходите за президентските избори на 25 октомври все така се трупат. Днес Централната избирателна комисия (ЦИК) одобри обществената поръчка за производството на хартиените бюлетини, както и за ролките със специализирана хартия, от които машините ще отпечатват контролните разписки при гласуване. Това ще добави към сметката за изборите общо над 2.8 млн. евро. Изпълнителят е ясен отсега – печатницата на БНБ.

С последните промени в Изборния кодекс машините бяха върнати като основен метод за гласуване. На 25 октомври в 9311 секции в страната ще се гласува чрез устройства. Но все пак са нужни хартиени бюлетини – за част от секциите, като например тези с по-малко от 300 избиратели, както и за да продължи гласуването, ако устройствата се повредят. Освен това машините трябва да отпечатват разписки с гласовете на избирателите, които избирателните комисии ще събират и броят след края на изборния ден.

В кодекса директно е записано, че печатницата на БНБ е отговорна за отпечатването на бюлетините, както и за осигуряването на ролки с хартия за машините (макар че може да превъзлага на други печатници част от работата – бел.а.). Изискванията са описани в решението на ЦИК за обществената поръчка.

Прогнозното количество на хартиените бюлетини е 13 300 000 броя, като тук влиза и евентуалният втори тур на вота, за който са предвидени 6 650 000 броя. Те ще струват 1 862 000 евро без ДДС (0.14 цента за един брой – бел.а.) или 2 234 400 евро с данъка. За хартията за машините - 70 000 броя ролки, са заделени 504 000 евро без ДДС (7.20 евро за една ролка – бел.а.) или 604 800 евро с данъка.

Наскоро ЦИК определи колко ще похарчи за самите машини, които се нуждаят от ремонт, диагностика, смяна на софтуера, логистика, поддръжка, транспорт и т.н. - 14 945 444.28 евро с ДДС. Първоначално предвидената сума беше надхвърлена с близо 4.7 млн. евро с данъка.

Сумите за машините и хартията не влизат в план сметката за изборите на правителството на Румен Радев, публикувана в края на август, където разходите за вота се изчисляваха на почти 117 млн. евро, включително за втория тур, както се вижда от постановлението на Министерския съвет.

Гласуване в чужбина

Днес изтича срокът за подаване на заявления за гласуване извън страната. По данни на ЦИК до обяд 35 131 български граждани са подали такива заявления. Най-много са подадени в Турция – 12 210, следвана от Обединеното кралство – 5 203, ФРГ – 3 519, САЩ – 2 507, Испания – 1 919, Нидерландия – 1 036.

Заявки ще се приемат до полунощ чрез онлайн платформата на ЦИК.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ЦИК, хартиени бюлетини, президентски избори 2026

Още новини по темата

Секционните комисии ще броят контролно разписките от машините
27 Септ. 2026

Поддръжката на машинния вот набъбна до внушителните 15 млн. евро
25 Септ. 2026

Кандидат за вицепрезидент се оказа със съветско гражданство
24 Септ. 2026

По 20 000 евро получават 24 кандидат-президенти за медийна реклама

24 Септ. 2026

Най-много заявления за гласуване на президентските избори има от Турция

23 Септ. 2026

ЦИК подреди кандидатите за президент в бюлетината
23 Септ. 2026

ДПС не номинира кандидат за президент
22 Септ. 2026

Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
22 Септ. 2026

"Възраждане" праща Костадинов и Волгин на изборите
22 Септ. 2026

Гюров-Кандев: Наркодилъри няма да помилваме
21 Септ. 2026

Йотова и Гюров заявиха един и същ ден и час за регистрация в ЦИК
20 Септ. 2026

При дефектна разписка избирателят няма да може да гласува с хартия
19 Септ. 2026

Йотова не посмя да нарече Русия агресор
17 Септ. 2026

Премиерът си поръча опрятни улични полицаи с добър английски

17 Септ. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

За коя кандидат-президентска двойка ще гласувате?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ