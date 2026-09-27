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Секционните комисии ще броят контролно разписките от машините

Председателят на ЦИК прогнозира по-бързо и точно преброяване на гласовете

Днес, 14:09
Секционните избирателни комисии ще правят и контролно ръчно преброяване на разписките от машините.
БГНЕС
Секционните избирателни комисии ще правят и контролно ръчно преброяване на разписките от машините.

Въпреки че в края на изборния ден машините ще разпечатват протокол, секционните избирателни комисии ще правят контролно ръчно преброяване на разписките от машините, обясни говорителят на ЦИК Стоянка Балова в предаването "Неделя 150" по БНР. 

"С оглед на прозрачността и на целия процес по отчитането на резултата всяка секционна избирателна комисия ще извърши контролно преброяване на разписките ръчно. Данните от преброяването ще се отразят в протокола, който в изчислителните пунктове на районните избирателни комисии ще се сканира заедно с хартиения протокол. Така ще можем да засечем резултата от протокола на машината с разписките, които тя е пуснала. Но официалният резултат е от протокола на машината", каза Балова.

Тя допълни, че със сигурност можем да очакваме на тези избори по-бързо и точно преброяване на гласовете и за това ще спомогне липсата на преференции на президентския вот.

Балова коментира, че председателите на СИК ще получат по 185 евро, а членовете - 160 евро. При изряден протокол има 15 евро бонус за всеки от комисията.

Във връзка с медийните пакети Балова обясни, че за тези избори е направено приложение за публичен регистър на разходването на тези средства. Тя добави, че всеки ден постъпва информация за изразходваните суми и за нови заявки за участия. "Нашите служители обработват данните и всеки вторник регистърът ще бъде актуализиран на страницата на ЦИК. Всеки, който проявява интерес, ще може да види кой кандидат къде е участвал, за каква сума и в какъв формат – видео, интервю, банер", каза говорителят на ЦИК.

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ЦИК, парламентарни избори 2026

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