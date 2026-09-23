ЦИК подреди кандидатите за президент в бюлетината

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Централната избирателна комисия (ЦИК) днес тегли жребий за номерата в бюлетината, с които ще се явят кандидатите за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври.

Ето и списъка:

№1 Георги Николов Димов - кандидат за президент и Димитър Атанасов Шивиков - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

№2 Росен Пламенов Миленов - кандидат за президент и Иван Стефанов Иванов - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

№3 Иванка Великова Цветанова–Петкова - кандидат за президент и Панайот Александров Кючуков - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

№4 Андрей Атанасов Гюров - кандидат за президент и Георги Димитров Кандев - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

№5 Йордан Иванов Малджански - кандидат за президент и Валентин Асенов Христов - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

№6 Камен Захариев Тасков - кандидат за президент и Галя Димитрова Иванова - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

№7 Нако Райнов Стефанов - кандидат за президент и Нина Петкова Ламбова - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

№8 Методи Веселинов Бъчваров - кандидат за президент и Ленин Велинов Станоев - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

№9 Ивайло Петров Симеонов - кандидат за президент и Косьо Христов Стойчев - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

№10 Мария Петрова Колева - кандидат за президент и Валери Йорданов Велковски - кандидат за вицепрезидент ("Правото")

№11 Костадин Тодоров Костадинов - кандидат за президент и Петър Петров Волгин - кандидат за вицепрезидент ("Възраждане")

№12 Александър Трифонов Томов - кандидат за президент и Сергей Петков Инджов - кандидат за вицепрезидент ("Българска социалдемокрация-Евролевица")

№13 Борис Кирилов Анзов - кандидат за президент и Бранимир Мичев Мичев - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

№14 Румяна Методиева Ченалова - кандидат за президент и Георги Минчев Георгиев - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

№15 Лъчезар Аспарухов Аврамов - кандидат за президент и Ивайло Дражев Атанасов - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

№16 Иво Иванов Лулчев - кандидат за президент и Стефан Димитров Попов - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

№17 Радостин Петев Василев - кандидат за президент и Красимир Цветков Манов - кандидат за вицепрезидент (МЕЧ)

№18 Иван Маркос Христанов - кандидат за президент и Стоянка Гинева Черкезова - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

№19 Ивелин Людмилов Михайлов - кандидат за президент и Юлиана Младенова Матеева - кандидат за вицепрезидент ("Величие")

№20 Величка Неделчова Георгиева - кандидат за президент и Росен Игнатов Иванов - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

№21 Волен Николов Сидеров - кандидат за президент и Славчо Георгиев Велков - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

№22 Николай Нанков Ненчев - кандидат за президент и Цвета Кирилова Кирилова- кандидат за вицепрезидент (БЗНС)

№23 Искра Йорданова Недева - кандидат за президент и Стоян Руменов Георгиев - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

№24 Пламен Панайотов Пасков - кандидат за президент и Светозар Стоянов Съев - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

№25 Илияна Малинова Йотова - кандидат за президент и Кирил Александров Вълчев - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

№26 Боян Боянов Станков Расате - кандидат за президент и Йордан Стоянов Манасиев - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

№27 Венцислав Атанасов Ангелов - кандидат за президент и Атанас Иванов Стефанов - кандидат за вицепрезидент ("Народна Партия Истината и само Истината")

№28 Явор Бориславов Генов - кандидат за президент и Максим Генов Велков - кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)